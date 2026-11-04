Abrieron las inscripciones para los exámenes de idoneidad de guardavidas para la temporada 2026-2027

La Municipalidad de Formosa inició la convocatoria para quienes deseen integrar el cuerpo de guardavidas durante la próxima temporada de verano. La recepción de documentación se realizará del 4 al 10 de noviembre en las oficinas de la Dirección de Deportes municipal, ubicadas en la calle San Martín al 1000.

El director de Deportes municipal, profesor Guillermo Ovelar, brindó detalles sobre la convocatoria en diálogo con “Formosa Mi Ciudad” de FM Espacios 92.5 y explicó que el objetivo es contar con la mayor cantidad posible de guardavidas para cubrir los distintos espacios habilitados de la capital formoseña.

Ovelar señaló que la convocatoria se adelantó respecto de años anteriores debido a la situación hidrológica de la región, que afecta sectores recreativos cercanos al río y podría incrementar la concurrencia a los natatorios durante el verano. En ese sentido, destacó anticipar los exámenes para garantizar la cobertura del servicio en toda la ciudad.

Requisitos y documentación

Para inscribirse, los aspirantes deberán tener 18 años cumplidos, contar con el nivel secundario completo y presentar un certificado de aptitud física inicial. Además, deberán completar una ficha médica detallada, firmada por su médico de cabecera, acompañada de electrocardiograma, análisis de laboratorio y radiografía de tórax.

La documentación se recibirá del 4 al 10 de noviembre en la Oficina Administrativa de la Dirección de Deportes municipal.

Cómo serán los exámenes de idoneidad

La evaluación contará con una instancia práctica acuática y otra teórica. La primera incluirá pruebas cronometradas de resistencia de 1.000 metros, velocidad de 100 metros y natación subacuática de 25 metros, con búsqueda de un objeto a cuatro metros de profundidad. También se efectuará un simulacro de rescate con protocolo de reanimación cardiopulmonar (RCP). Posteriormente, los aspirantes deberán superar una evaluación teórica sobre los conocimientos necesarios para desempeñarse en la actividad.

Por otra parte, Ovelar aclaró que quienes ya integraron el cuerpo de guardavidas también deberán presentarse para revalidar su certificación y carnet, cuya vigencia es de un año y requiere renovación mediante la aprobación de las pruebas correspondientes.

Más derechos y mejores condiciones laborales

Asimismo, el funcionario recalcó la importancia de la legislación municipal que establece un marco normativo propio para los guardavidas, una herramienta que permite fortalecer sus derechos laborales y brindarles mejores condiciones de trabajo, junto con las responsabilidades que implica la función.

Los guardavidas que superen las evaluaciones y obtengan la habilitación podrán desempeñarse en natatorios, clubes y sitios habilitados de la ciudad.

La coordinación de los exámenes estará a cargo de la profesora Sonia Giménez, quien brindará información y atenderá consultas a través del teléfono 3705-036750.

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