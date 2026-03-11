Abrió la inscripción para la 34° Travesía Náutica Fundación de la Ciudad de Formosa

La Municipalidad de Formosa, a través de la Subsecretaría de Deporte, Cultura y Turismo, abrió la inscripción para la 34° edición de la Travesía Náutica Fundación de la Ciudad de Formosa, que se desarrollará del 3 al 8 de abril y que este año coincide con Semana Santa, lo que le agrega un atractivo adicional para los remeros que llegan desde otras provincias y desde Paraguay.

El director de Deportes de la Municipalidad, Guillermo Ovelar, adelantó los detalles del recorrido y el cronograma. «Arrancaría el 3 de abril con el parque cerrado en el patio de Intendencia, del 3 al 4, para exponer las embarcaciones que nos van a acompañar», explicó. Y precisó: «A partir del 4 de abril a la siesta ya partiríamos rumbo al primer destino que es Monte Lindo, acampar la primera noche, y el 5 a las 7 de la mañana ya comienza la travesía».

A partir de ahí, los palistas recorrerán durante tres días y medio un trayecto que los llevará desde el riacho Monte Lindo, pasando por Colonia Dalmacia, cruzando a territorio paraguayo con parada en Villa Oliva, siguiendo por Boca Riacho Pilagá, hasta arribar el 8 de abril al puerto de la ciudad de Formosa, emulando como cada año la ruta del comandante Luis Jorge Fontana. Son casi ocho horas y media de remo por jornada, cuatro noches de acampe y un recorrido de aproximadamente 158 kilómetros por riachos y el río Paraguay.

«La verdad que estamos muy expectantes preparando todo para esta nueva edición», afirmó Ovelar. Y se refirió a lo que hace única a esta travesía: «Cuenta con muchas virtudes. Flora, fauna, avistaje de aves, senderismo, campamento. Tenemos riachos y ríos donde van remando, van sorteando un montón de cuestiones que tienen que ver con la naturaleza. Y bueno, mostrar lo que es Formosa, ese brazo turístico que nos permite a través del deporte brindarnos al país, porque siempre tenemos visitantes de otros lados y también desde Paraguay».

La travesía está dirigida a mayores de 18 años con nivel de remo intermedio a avanzado, dado que las exigencias del recorrido requieren experiencia previa. El año pasado participaron más de 80 personas y la expectativa para esta edición es superar esa cifra. El equipo de la Dirección de Deportes ya viene trabajando en la difusión y la convocatoria: el fin de semana pasado estuvieron en Esquina, Corrientes, promocionando la travesía en uno de los eventos náuticos de esa ciudad, como vienen haciéndolo en distintos puntos de la región durante todo el año.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas a través de un formulario online disponible en las redes sociales de la Subsecretaría de Deporte, Cultura y Turismo que conduce Rodrigo Portocarrero, en la página de la Municipalidad y en el siguiente enlace: https://forms.gle/AnzrGdUEpNQfwDRT6. Los interesados deben completar el formulario con sus datos personales para quedar registrados, donde también figuran los números de contacto para consultas.

La Travesía Náutica Fundación de la Ciudad de Formosa es uno de los eventos deportivos y turísticos más tradicionales del norte argentino. La travesía lleva 34 ediciones convocando a remeros de Formosa, Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes, Chaco, Misiones, Tucumán y Paraguay, y se ha consolidado como una de las propuestas que la gestión del intendente Jorge Jofré sostiene y potencia año a año en el marco de la estrategia de fortalecer el perfil turístico y deportivo de la ciudad.