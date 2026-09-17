AFA: El Consejo Federal inaugurará en Chaco la sede de la Región Litoral Norte

El Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) inaugurará el próximo 23 de septiembre la sede de la Región Litoral Norte, en la ciudad de Resistencia, Chaco. El nuevo espacio permitirá fortalecer el vínculo institucional con clubes, ligas y federaciones de Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones.

La actividad se desarrollará desde las 15 h, en la sede ubicada en avenida Ávalos 347, y contará con la presencia de Javier Treuque, vicepresidente de AFA, además de representantes de las federaciones y ligas de la región.

La apertura de este sitio constituye un nuevo espacio de articulación para el fútbol del interior, destinado a acompañar el desarrollo de las instituciones y acercar las herramientas del Consejo Federal a clubes y entidades deportivas.

Capacitación online sobre IA generativa para clubes

En el marco de la jornada también se presentará la capacitación online “Transformación estratégica en clubes del fútbol argentino con IA generativa”, destinada a dirigentes, directivos, árbitros, jugadores, administrativos, periodistas y público en general.

La propuesta tiene como objetivo acercar herramientas de Inteligencia Artificial aplicadas a la gestión, comunicación, planificación y toma de decisiones en las instituciones deportivas.

La primera clase será el jueves 15 de octubre, a las 15 h. Para obtener información e inscribirse, se encuentra disponible el formulario oficial: https://surveymars.com/q/m1BbmZqEA

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