En el marco de las celebraciones por el Día del Periodista Deportivo en Argentina —conmemorado el pasado 7 de noviembre—, comunicadores de la ciudad de Formosa compartieron un encuentro de camaradería ofrecido por la Secretaría de Deportes de la provincia, organismo encabezado por Mario Romay.

La reunión se desarrolló en el bufete del Estadio Centenario y contó con la organización de Vicente y Javier Covis, quienes, al igual que en ediciones anteriores, coordinaron las gestiones con la cartera deportiva provincial y reunieron diversos obsequios que fueron sorteados entre los asistentes.

Durante la jornada, el periodista Cristian Rodas recibió una distinción como referente del año, en reconocimiento a su labor al frente del espacio Todo Deportes Formosa. Además del clima de celebración, el encuentro sirvió como un espacio de diálogo para proyectar nuevas iniciativas y actividades conjuntas de cara al próximo año.

Foto: Una postal del encuentro de camaradería de los comunicadores locales, donde Red Deportiva Regional estuvo representada por el periodista Alfredo Domínguez.

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