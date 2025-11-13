AGENDA DE LOS EQUIPOS FORMOSEÑOS

El Consejo Federal de la AFA confirmó que el juego de ida entre San Martín de Formosa y Atenas de Río Cuarto (Córdoba), se jugará el sábado desde las 18:30, en el estadio 9 de Julio en el sur de la provincia mediterránea. La revancha será el 16 de noviembre en el estadio 17 de Octubre de la capital formoseña. Es importante recordar que el juego corresponde a los Cuartos de Final de la Reválida del Torneo Federal A 2025, y el objetivo del franjeado es quedarse con el segundo ascenso a la Primera Nacional, segunda categoría del fútbol argentino. FOTO: Juventud de Clorinda, uno de los animadores del Torneo Regional Amateur.

En cuanto al Torneo Regional Amateur 2025, por la Zona 1 de la Región Litoral Norte, el domingo Defensores del Rosario será local ante Tablita de Pirané. Por la Zona 2, el sábado en Clorinda, Argentinos del Norte será local frente a Mariano Moreno de Villa 213.