AGUARÁ COMPITIÓ EN EL SEVEN DE SANTO TOMÉ, Y TUVO AL MEJOR JUGADOR

XXI EDICION – 2026

Se disputó con éxito una nueva edición del tradicional Seven del Carnaval, organizado por el Club Náutico, Social y Deportivo, de la mano de los “Carpinchos” el local anfitrión junto a la Municipalidad de Santo Tomé, donde se impuso el equipo capitalino de Cuatro de Copas. Participó el equipo formoseño Aguara, cuyo jugador Agustín Espínola, fue elegido como el mejor del torneo. FOTO: Aguará cumplió un buen papel en el seven correntino.

Con muy buen marco de público y record de equipos participantes, tuvo lugar en las magníficas instalaciones a la ribera del río Uruguay del Club Náutico y Social de Santo Tomé, la XXIª edición del Seven del Carnaval, organizada por los Carpinchos. Con la participación de 12 equipos provenientes desde Formosa, Resistencia, Posadas, Corrientes, La Cruz y Paso de los Libres.

Luego de una tarde intensa de buen rugby, que tuvo acompañamiento de un buen marco de público, se vivió otra exitosa edición que tuvo una atractiva definición entre el equipo denominado “4 de Copas” con jugadores de Corrientes, frente al representativo de Lomas de Posadas. Llevando se la Copa de Oro Municipalidad de Santo Tomé tras imponerse en la final por un ajustado 14 a 5. La Copa de Plata fue para el “camaleón” de Posadas.

Mientras que la Copa de Bronce, quedó en manos de un combinado de jugadores de Santo Tomé y Resistencia, que superaron en el juego final a los anfitriones por 47 a 10.

Luego de la definición se realizó la entrega de premios, de la que participaron directivos de la Comisión Directiva del Club Social, entre ellos el presidente Pablo Ordenavia, María Sartori y Facundo Ravina, de la Secretaria de Deportes de la Municipalidad estuvieron presentes, Gustavo Cardozo y Alexis Alegre, quienes distinguieron también a los referees presentes de la URUMI, capitaneados por Luis Martínez, como así también a Agustín Espínola (Aguará), elegido como mejor jugador y el tryman del torneo fue Joaquín Chilizi (Chingüen).

Los participantes brindaron un gran espectáculo, con muy buen nivel de rugby y luego de la premiación, compartieron el tercer tiempo y el cuarto tiempo extendido en las instalaciones del club, para coronar la noche, con su presencia en los carnavales de Santo Tomé.

Desde la organización, agradecieron la participación de todos los jugadores, a los directivos del club, como así también a Juani Stopello, a la Municipalidad de Santo Tomé y a los colaboradores del torneo, que hacen posible que este tradicional y exitoso torneo continúe firme en la agenda del rugby de verano en la provincia de Corrientes.

La agenda del rugby continúa con la cita en Paso de los Libres, el sábado 7 de febrero, en las instalaciones del Club Náutico Libreño. De la mano del equipo local, Athletic Libres, se desarrollará el XXVº Seven del Carnaval con el apoyo de la Municipalidad de Paso de los Libres.

RESULTADOS

Zona A: La Rejunta 42 – Los Aguileras 0; Yacas 0 – Lomas 28; La Rejunta 28 – Yacas 0; Los Aguilera 0 – Lomas 52; La Rejunta 5 – Lomas 26; Los Aguileras 28 – Yacas 0.

Zona B: Carpinchos 7 – Chingüen 21; Uruguay 0 – Los Resucitados 26; Carpinchos 50 – Uruguay 0; Chingüen 40 – Los Resucitados 7; Carpinchos 17 – Los Resucitados 0; Chingüen 39 – Uruguay 7.

Zona C: Pantera Rosa 12 – Chupetes 19; 4 de Copas 34 – Aguará 7; Pantera Rosa 0 – 4 de Copa 20; Chupetes 0 – Aguará 28; Pantera Rosa 0 – Aguará 26; Chupetes 7 – 4 de Copas 28.

Semifinales de Oro: Lomas 19 – Carpinchos 0 y 4 de Copa 24 – Chingüen 0.

Final Copa de Bronce: Chingüen 47 – Carpinchos 0.

Final Copa de Oro: 4 de Copa 14 – Lomas 5.

Mejor Jugador: Agustín Espínola (Aguará)

Traman del torneo: Joaquín Chilizi (Chingüen)

(Gentileza: Tiempo de Rugby)