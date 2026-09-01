AGUARÁ DERROTÓ A REGATAS DE RESISTENCIA POR EL REGIONAL

Finalizó la undécima jornada de la segunda fase del Torneo Regional NEA de Rugby, y la lucha por los cuatro boletos a semifinales está al rojo vivo. Taraguy ratificó su gran presente al vencer con punto bonus a San José de Paraguay por 35 a 13.

Con este resultado, el «Cuervo» se mantiene en lo más alto de la tabla de posiciones como único líder. Su escolta inmediato, Aranduroga, no le pierde pisada. Las «Cebras» se llevaron un triunfo clave y muy ajustado de su visita a San Patricio por 35 a 32, dejando el escenario listo para lo que será un clásico correntino imperdible el próximo fin de semana.

Por su parte, CURNE volvió a hacerse fuerte en su búnker de Monte Alto. El conjunto universitario superó por un abultado 53 a 33 a CURDA de Paraguay, estiró su invicto a seis partidos y se consolidó en la tercera ubicación, tomando distancia de los paraguayos.

La jornada se completó en Formosa, donde Aguará cortó una racha de dos caídas consecutivas al vencer a Regatas Resistencia por 33 a 16. El «Zorro» escaló en la tabla y dejó al equipo chaqueño en el fondo, todavía sin poder sumar triunfos en esta etapa del certamen.

Resultados – Fecha 11

Taraguy 35 – San José 13

San Patricio 32 – Aranduroga 35

CURNE 53 – CURDA 33

Aguará 33 – Regatas Resistencia 16

Tabla de Posiciones

1) Taraguy: 45, 2) Aranduroga: 43. 3) CURNE: 39, 4) CURDA: 29, 5) San José: 29, 6) San Patricio: 24, 7) Aguará: 17, 8) Regatas: 16.

El próximo capítulo (Fecha 12 – 5 y 6 de septiembre)

La competencia regresará el fin de semana con partidos determinantes para el futuro del torneo: Aranduroga vs. Taraguy (El gran clásico de Corrientes), CURNE vs. San Patricio, CURDA vs. Regatas, San José vs. Aguará-

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Torneo de Ascenso: Sixty y Tacurú imponen condiciones

La segunda división también tuvo acción vibrante en su segunda fecha. Sixty y Tacurú ratificaron su poderío con contundentes victorias como visitantes y se perfilan como grandes animadores. El equipo chaqueño goleó 40 a 10 a Caza y Pesca en Formosa, mientras que el quince misionero derrotó 52 a 24 a Quompi.

La jornada de ascenso se completó con la sólida victoria de Lomas ante CAPRI por 33 a 7 en el duelo de equipos de Posadas, y el gran triunfo visitante de Abipones de Castelli sobre Pay Ubre de Mercedes por 32 a 14.

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Próxima fecha (Fecha 3): Sixty vs. Tacurú; Abipones vs. Quompi; CAPRI vs. Pay Ubre; Caza y Pesca vs. Lomas.

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FOTO: Aguará obtuvo un gran triunfo ante su público al doblegar a Regatas de Resistencia.

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