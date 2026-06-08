AGUARÁ GANÓ EN RESISTENCIA POR EL REGIONAL DE RUGBY

Una magnifica victoria alcanzo Aguará de Formosa por la segunda fecha del Torneo Regional de Rugby del NEA 2026, que es organizado por la Unión de Rugby del Nordeste (URNE). El sábado en la ciudad de Resistencia (Chaco) superó al local Regatas por un ajustado 30-28, y de esa manera volvió a codearse con el éxito deportivo.
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Resultados de la fecha 2
Sábado 6 de Junio
Regatas de Resistencia 29- Aguará de Formosa 30
CURDA de Asunción (Paraguay) 19- CURNE de Resistencia 13
Aranduroga de Corrientes 32- San Patricio de Corrientes 35
San José de Asunción 17- Taraguy de Corrientes 47
Domingo 7 de Junio
Sixty de Resistencia 57- CAPRI de Posadas 13
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Fecha 3 (13 de Junio)
Taraguy vs. Regatas de REsistencia
Sixty vs. Aranduroga
CAPRI vs. CURDA
Aguará vs. San José
San Patricio vs. CURNE
FOTO: Una postal del juego que en “La Isla” sostuvieron Regatas y Aguará. Valioso triunfo el que consiguió el Zorro formoseño.