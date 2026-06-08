Rugby

AGUARÁ GANÓ EN RESISTENCIA POR EL REGIONAL DE RUGBY

Porreddeportiva

Jun 8, 2026

 

 

Una magnifica victoria alcanzo Aguará de Formosa por la segunda fecha del Torneo Regional de Rugby del NEA 2026, que es organizado por la Unión de Rugby del Nordeste (URNE). El sábado en la ciudad de Resistencia (Chaco) superó al local Regatas por un ajustado 30-28, y de esa manera volvió a codearse con el éxito deportivo.

Resultados de la fecha 2

Sábado 6 de Junio

Regatas de Resistencia 29- Aguará de Formosa 30

CURDA de Asunción (Paraguay) 19- CURNE de Resistencia 13

Aranduroga de Corrientes 32- San Patricio de Corrientes 35

San José de Asunción 17- Taraguy de Corrientes 47

Domingo 7 de Junio

Sixty de Resistencia 57- CAPRI de Posadas 13

Fecha 3 (13 de Junio)

Taraguy vs. Regatas de REsistencia

Sixty vs. Aranduroga

CAPRI vs. CURDA

Aguará vs. San José

San Patricio vs. CURNE

 

FOTO: Una postal del juego que en “La Isla” sostuvieron Regatas y Aguará. Valioso triunfo el que consiguió el Zorro formoseño.

 

 

Por reddeportiva

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