Rugby

Aguará gritó campeón y se quedó con la «Copa Formosa Tu Ciudad»

Porreddeportiva

May 4, 2026

 

En el estadio de Aguará Rugby y Hockey Club, el equipo local se consagró campeón del Torneo Apertura 2026 “Copa Formosa Tu Ciudad” tras imponerse con autoridad por 45-12 ante Qompi Rugby Club.

 

El certamen, organizado por la Unión de Rugby de Formosa, contó con el auspicio de la Municipalidad de Formosa, que respaldó activamente el desarrollo de la competencia a lo largo de toda la temporada.

 

La final se vivió con gran intensidad y tuvo un marco destacado de público, que acompañó durante todo el torneo y fue protagonista de una jornada cargada de emoción. Los Zorros mostraron solidez y eficacia para dominar el partido y sellar una victoria contundente que le permitió coronarse en su casa.

 

En el duelo por el tercer puesto, Caza y Pesca se quedó con el podio luego de vencer a Fundación Aborigen, completando así el cuadro final del campeonato.

 

Con este título, Aguará no solo celebra a nivel local, sino que también se proyecta hacia nuevos desafíos. El conjunto formoseño se prepara ahora para afrontar el Torneo Regional A , donde representará a la provincia en un concurso de mayor exigencia, buscando seguir creciendo y consolidando su progreso deportivo.

Por reddeportiva

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