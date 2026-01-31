AGUARÁ JUGARÁ EL XXI SEVEN DEL CARNAVAL EN SANTO TOMÉ

Con muy buena participación de equipos, este sábado 31 de enero, desde la 14 se vivirá en las magníficas instalaciones del Club Náutico y Social de Santo Tomé, el tradicional Seven del Carnaval, que organizan los “Carpinchos” con el auspicio de la Municipalidad de Santo Tomé. Una formación del Aguará Rugby y Hockey Club (FOTO), representará a Formosa en la importante cita del deporte de la ovalada.

Corrientes y la región tienen agenda, para este verano en el interior, sobre la costa del Uruguay, con esta nueva cita del rugby reducido. Con la participación de 12 equipos confirmados, entre ellos de Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones. Los clubes del interior tendrán como es habitual más acción en esta época del año.

Los equipos protagonizaran esta nueva edición en la que volverá a estar en juego la Copa de Oro Municipalidad de Santo Tomé. Ya confirmaron su participación equipos de toda la provincia, con él apoya de Tiempo de Rugby, y ya confirmaron su participación, dos equipos de Paso de los Libres, La Cruz, otros cuatro de Santo Tomé, Aguará de Formosa, Lomas de Posadas, Samoa, Chupetes de Corrientes entre otros, para disputar esta nueva gran cita, comentó el director de Deportes Municipal, el profesor Gustavo Cardozo.

Se jugará en dos canchas en simultáneo, durante la etapa de clasificación, para después jugar en la cancha principal del club, la definición y así llegar a un tercer tiempo extendido y luego ir a disfrutar además de la entrega de los premios, ir a disfrutar y una noche de carnaval en la «Capital del Ritmo».

Desde el Club Náutico y Social agradecen el apoyo de la Municipalidad de Santo Tomé, que permiten que este certamen se consolide en el tiempo y llegue a sus 21 años consecutivos, congregando al mejor rugby de la región como así también a Tiempo de Rugby por el apoyo con la difusión y al Ministerio de Turismo y la Secretaria de Deportes por su colaboración con el evento.