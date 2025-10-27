Aguará le ganó a Caza y Pesca en el reducido del Regional NEA

(Texto y foto: Gentileza de AGENFOR) Victoria de Aguará 30 a 7 sobre Caza y Pesca por el reducido de la Permanencia/Ascenso del Torneo Regional de rugby del NEA. Para el zorro fue su primera victoria y en la próxima fecha recibirá a Tacurú de Misiones, el campeón del Regional B, mientras que para el cazador fue su primer partido y en el siguiente será local frente a CAPRI, el conjunto misionero que quiere asegurar su permanencia en el A.

Los tries del zorro fueron anotados por Ignacio Bogarín, Fabricio Melián y Alejo Villalba. Gastón Fernández Bedoya fue autor de 15 puntos, producto de tres penales y tres conversiones. Para el cazador hubo try de Agustín Ramírez y conversión de Marcos Idoyaga.

El encuentro se jugó en cancha del zorro y en una jornada de intensa lluvia. El juego comenzó y tuvo a Aguará en ventaja rápidamente, porque un penal de Gastón Fernández Bedoya adelantó al local 3-0 a los 5′.

El zorro estiró la diferencia a los 27′, después de un scrum ofensivo por izquierda el local se posicionó en el centro del campo, de ahí surgió un juego de manos hacia la derecha para la llegada de Ignacio Bogarín, que se escapó por la banda y apoyó en el extremo del ingoal. Gastón Fernández Bedoya acertó la conversión y el marcador quedó 10-0.

Todo el primer tiempo tuvo al zorro como dominador y lo plasmó con un nuevo try a los 38′. Esta vez la jugada se inició en una reposición lateral por izquierda, la cual se transformó en un maul y avanzó hasta muy cerca del ingoal, donde Fabricio Melián se desprendió para anotar. Gastón Fernández Bedoya sumó la conversión y el primer tiempo terminó 17 a 0.

Para el segundo tiempo Aguará salió con uno menos, porque Miguel González recibió la tarjeta amarilla en el tramo final de la primera etapa, Caza y Pesca se posicionó en campo rival pero no pudo descontar en esos primeros diez minutos. El zorro, en cambio, aumentó su ventaja gracias a la efectividad de su pateador, Gastón Fernández Bedoya, que convalidó un penal a los 10′ para dejar el marcador 20-0.

El cazador rompió el cero a los 17′ y gracias al avance de sus delanteros, que progresaron con insistencia desde la derecha y, tras un arduo trabajo, Agustín Ramírez logró filtrarse entre la defensa de Aguará para concretar el try, que posteriormente contó con la conversión de Marcos Idoyaga (20-7).

La respuesta del zorro fue a los 22′ y con otro acierto de Gastón Fernández Bedoya por la vía del penal a los palos (23-7). Aguará sentenció el triunfo a los 29′, Alejo Villalba fue el encargado de finalizar en try otro avance y con la conversión de Gastón Fernández Bedoya el marcador final fue 30-7.

El otro partido de la jornada se disputó en Misiones, donde Capri le ganó 22 a 7 a Tacurú en el duelo de posadeños.

Aguará venía de perder con CAPRI, donde sumó puntos bonus defensivo, y con esta victoria llegó a los 5 puntos. En la próxima fecha volverá a ser local, esta vez ante Tacurú, el campeón del Regional B.

Caza y Pesca jugará el fin de semana que viene su segundo partido del reducido cuando reciba al puntero, CAPRI, que acumula 8 puntos tras dos juegos.

FOTO: Bajó una intensa lluvia, en la tarde del sábado en la capital formoseña, Aguará hizo prevalecer su condición de local y se impuso a Caza y Pesca.