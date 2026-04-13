AGUARÁ LIDERA EN EL TORNEO DE RUGBY “FORMOSA TU CIUDAD”

Pasó la quinta fecha del Torneo “Formosa tu Ciudad” que organiza la Unión de Rugby de Formosa (URF) y que reúne a los equipos de Primera de los seis clubes afiliados. La competencia cuenta con la adhesión de la Municipalidad capitalina.
Aguará que se impuso a San Cipriano por 38-0, es el sólido puntero con 24 puntos. A continuación, todos los resultados:
San Cipriano 0- Aguará 38
Qompí 17- Caza y Pesca 16
Fundación Aborigen 34- Chajá 17
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Las posiciones
1- Aguará 24 puntos
2- Fundación Aborigen 14
3- Qompí 13
4- Caza y Pesca 10
5- Chajá 9
6- San Cipriano 1
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