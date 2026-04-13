Rugby

AGUARÁ LIDERA EN EL TORNEO DE RUGBY “FORMOSA TU CIUDAD”

Porreddeportiva

Abr 13, 2026

 

Pasó la quinta fecha del Torneo “Formosa tu Ciudad” que organiza la Unión de Rugby de Formosa (URF) y que reúne a los equipos de Primera de los seis clubes afiliados. La competencia cuenta con la adhesión de la Municipalidad capitalina.

Aguará que se impuso a San Cipriano por 38-0, es el sólido puntero con 24 puntos. A continuación, todos los resultados:

San Cipriano 0- Aguará 38

Qompí 17- Caza y Pesca 16

Fundación Aborigen 34- Chajá 17

Las posiciones

1- Aguará 24 puntos

2- Fundación Aborigen 14

3- Qompí 13

4- Caza y Pesca 10

5- Chajá 9

6- San Cipriano 1

 

 

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