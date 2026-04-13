AGUARÁ LIDERA EN EL TORNEO DE RUGBY “FORMOSA TU CIUDAD”

Pasó la quinta fecha del Torneo “Formosa tu Ciudad” que organiza la Unión de Rugby de Formosa (URF) y que reúne a los equipos de Primera de los seis clubes afiliados. La competencia cuenta con la adhesión de la Municipalidad capitalina.

Aguará que se impuso a San Cipriano por 38-0, es el sólido puntero con 24 puntos. A continuación, todos los resultados:

San Cipriano 0- Aguará 38

Qompí 17- Caza y Pesca 16

Fundación Aborigen 34- Chajá 17

—

Las posiciones

1- Aguará 24 puntos

2- Fundación Aborigen 14

3- Qompí 13

4- Caza y Pesca 10

5- Chajá 9

6- San Cipriano 1

—