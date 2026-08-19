AGUARÁ PERDIÓ EN ASUNCIÓN, PERO ESTÁ ENTRE LOS MEJORES

Por la novena y última fecha de la primera fase del Torneo Regional de Rugby del NEA 2026, en la ciudad de Asunción (Paraguay), el equipo formoseño de Aguará cayó ante el local CURDA por 75-38-

Más allá de la derrota, el Zorro logró clasificar entre los ocho mejores de la clasificación final, y de esa manera jugará la siguiente etapa.

Los ocho equipos que irán por el título de campeón son: Taraguy, Aranduroga y San Patricio (Corrientes), CURNE y Regatas (Resistencia- Chaco), CURDA y San José (Paraguay) y Aguará (Formosa).

FOTO: Todos los resultados de la fecha 9 del Regional del NEA.

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