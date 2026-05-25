Rugby

AGUARÁ PERDIÓ EN CORRIENTES EN EL INICIO DEL REGIONAL DE RUGBY

Porreddeportiva

May 25, 2026

 

 

Se fue la primera fecha del Torneo Regional NEA 2026 que organiza la Unión de Rugby del Nordeste. Los partidos se cumplieron entre el sábado y domingo en las ciudades de Resistencia (Chaco), Corrientes y Asunción (Paraguay). El equipo formoseño de Aguará poco pudo hacer en su incursión en la capital correntina, y terminó perdiendo ante el local Taraguy por 69-24.

Los marcadores definitivos fueron los siguientes:

Sábado 23 de Mayo

En Resistencia: Regatas 29- San José de Paraguay 32

En Resistencia: CURNE 34- Sixty de Resistencia 16

En Corrientes: Taraguy 69- Aguará de Formosa 24

En Asunción: CURDA 24- Aranduroga de Corrientes 29

Domingo 24 de Mayo

En Corrientes: San Cipriano 19- CAPRI de Posadas 22

Próxima fecha- Segunda (6 Y 7 Junio)

En Corrientes: Aranduroga- San Patricio

En Resistencia: Regatas- Aguará de Formosa

En Resistencia: Sixty- CAPRI

En Asunción: San José- Taraguy

En Asunción: CURDA- CURNE

FOTO: Hoja de ruta de Aguará en el Regional de Rugby del NEA 2026.

 

 

 

Por reddeportiva

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