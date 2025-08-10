AGUARÁ PERDIÓ FRENTE A TARAGUY POR EL REGIONAL DE RUGBY DEL NEA

El fin de semana se jugó en su totalidad la undécima fecha del Torneo Regional de Rugby del NEA 2025. Aguará de Formosa perdió en condición de visitante frente a Taraguy de Corrientes por 60-17. La sorpresa del sábado fue el notable triunfo de San José de Asunción (Paraguay) sobre CURNE por 34-24, en cotejo cumplido en la ciudad de Resistencia (Chaco). A continuación, los resultados y la próxima fecha. FOTO: El rugby de la región NEA ofreció muy buenos espectáculos. El torneo organizado por la Unión de Rugby del Nordeste tendrá una pausa hasta el 30 de agosto.

Fecha 11 del Regional

Los resultados

Sábado 9 de Agosto

Cancha de San Patricio- Corrientes

Taraguy de Corrientes 60- Aguará de Formosa 17

San Patricio de Corrientes16 – CURDA de Asunción (Paraguay) 29

Cancha de CURNE de Resistencia (Chaco)

CURNE 25- San José de Asunción (Paraguay) 34

Cancha del Club Aranduroga- Corrientes

Aranduroga 16- Regatas de Resistencia (Chaco) 10

Cancha de CAPRI de Posadas (Misiones)

CAPRI 29- Sixty de Resistencia 26

Fecha 12- Se jugará el 30 de agosto

CURDA- Aguará de Formosa

Sixty- San Patricio de Corrientes

CAPRI de Posadas- Aranduroga de Corrientes

Regatas de Resistencia- San José de Asunción

CURNE de Resistencia- Taraguy de Corrientes

