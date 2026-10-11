Aguará Rugby & Hockey Club celebra   55 años de historia y pasión en Formosa.

La emblemática institución nacida el 10 de octubre de 1971 festeja más de cinco décadas de vida social y deportiva, consolidada como una verdadera comunidad y un pilar fundamental en la transmisión de valores locales. El Aguará Rugby y Hockey Club cuenta con un una hermosa infraestructura, una importante cantidad de deportistas, y el deseo enorme de seguir creciendo en el seno de la comunidad capitalina.

La historia del club comenzó en un recreo del Colegio Nacional de Formosa, donde un grupo de jóvenes se animó a soñar en grande con la simple idea de jugar al rugby. Con el paso de los años, aquella iniciativa se transformó en la identidad del «Zorro», sumando disciplinas como el hockey y albergando a sucesivas generaciones de deportistas.

Desde la comisión directiva y las subcomisiones del club expresaron su profundo agradecimiento a jugadores, entrenadores, socios y familias que dejaron y dejan el corazón por los colores de la institución, invitando a la comunidad a brindar por el pasado compartido y el futuro que queda por conquistar.

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