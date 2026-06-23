Aguará tropezó en casa ante Sixty  y Taraguy lidera el Rugby del NEA

El camino en el Torneo Regional de Rugby del NEA se vuelve cuesta arriba para Aguará. El conjunto formoseño no pudo hacer valer la localía en su cancha de la avenida Kirchner y cayó de manera inapelable por 33 a 14 ante Sixty de Resistencia, en un encuentro válido por la cuarta fecha del certamen de Primera División.

El «Zorro» mostró intenciones y momentos de buen juego, pero pagó muy caro sus desatenciones defensivas y la falta de efectividad en los últimos metros del campo. El elenco chaqueño capitalizó cada error no forzado del dueño de casa, manejó los tiempos del partido con inteligencia y golpeó en los momentos justos para sellar una victoria que frustró las ilusiones formoseñas de prenderse en el lote medio.

Con este resultado, los dirigidos por el staff técnico de Aguará quedan relegados a la octava posición de la tabla con apenas 5 unidades. La urgencia de sumar victorias empieza a presionar al plantel, que ahora deberá trabajar contrarreloj para corregir las fallas con el chip puesto en el próximo compromiso.

La campaña recién arranca y el certamen es largo, pero el margen de error para el Zorro se achica si quiere aspirar a los puestos de vanguardia del exigente rugby del NEA.

En el resto de la jornada, Taraguy ratificó su liderazgo absoluto al aplastar a CAPRI por 71 a 22. La gran sorpresa la dio Aranduroga al vencer a CURNE en Resistencia por un abultado 48 a 24. Por su parte, San Patricio superó sin atenuantes a Regatas (35-17), mientras que en el duelo paraguayo, CURDA derrotó con lo justo a San José por 15 a 13.

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Cuarta Fecha – Resultados Completos

:Aguará 14 – 33 Sixty

Taraguy 71 – 22 CAPRI

CURNE 24 – 48 Aranduroga

San Patricio 35 – 17 Regatas Resistencia

San José 13 – 15 CURDA

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Tabla de Posiciones:

Taraguy – 20 pts

Aranduroga – 15 pts

CURDA – 14 pts

San Patricio – 14 pts

CURNE – 11 pts

Sixty – 10 pts

San José – 9 pts

Aguará – 5 pts

Regatas Resistencia – 2 pts

CAPRI – 0 pts

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En la próxima fecha, Capri será local en Villa Cabello ante Aguará. Curda recibirá a Taraguy, Aranduroga ante San José, Regatas ante Curne y Sixty ante San Patricio.

FOTO: Formación de Taraguy actual líder del Regional del NEA.

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