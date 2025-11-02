Aguará venció a Tacurú y logró la permanencia en el Regional A

(Texto y foto: Gentileza de Agenfor) En su última presentación en el reducid del Regional A-B del rugby del NEA, Aguará le ganó 26 a 20 a Tacurú de Misiones y logró la permanencia en el Regional A. FOTO: Aguará festejó por partida doble, le ganó a Tacurú y mantuvo la categoría.

Mauro Bogarín e Ignacio Bogarín fueron los autores de los tries del equipo formoseño, mientras que Gastón Fernández Bedoya totalizó 16 puntos al concretar cuatro penales y las dos conversiones. Por el lado de Tacurú hubo tries de Tomás Giménez y Fabricio Rivas, sumado a un try penal y los tres puntos de David Letviñiuk en un penal.

El zorro finalizó el cuadrangular con dos triunfos, 30 a 7 sobre Caza y Pesca en el clásico formoseño y el reciente frente a la hormiga misionera, mientras que comenzó el certamen con derrota 23-20 contra CAPRI.

El campeón del Regional B se adelantó en el marcador a los 4′ por medio del try de Tomás Giménez (0-5), Aguará respondió a los 14′ con un penal a los palos de Gastón Fernández Bedoya y a los 23′ con try de Mauro Bogarín con la conversión de Fernández Bedoya para pasar al frente 10 a 5.

El zorro hizo uso de la efectividad de su pateador Gastón Fernández Bedoya en dos oportunidades con penales a los palos para alejarse 16-5. Antes de que finalice la primera etapa, el conjunto formoseño golpeó con otro try, el de Ignacio Bogarín sobre los 40′, que más la conversión de Gastón Fernández Bedoya permitió que Aguará se vaya al descanso arriba 23-5.

Tacurú empezó a reducir la diferencia en la segunda parte, a los 15′ con un penal de David Letviñiuk (23-8) y a los 23′ con un try penal (23-15). El zorro respondió con un penal de Gastón Fernández Bedoya (26-15).

El elenco misionero no pudo bajar más la brecha, recién sobre los 40′ llegó el try de Fabricio Rivas para el definitivo 26-20. Aguará sufrió una dura temporada, pero conservó su lugar en Regional A y la plaza para Formosa.

Tacurú, por su parte, jugará de local con Caza y Pesca el próximo fin de semana en el cierre del cuadrangular, reeditando la reciente final de Regional B, aunque para ambos ya sin posibilidades de ascenso.