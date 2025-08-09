AGUARÁ VISITA A TARAGUY POR EL REGIONAL DE RUGBY DEL NEA

La undécima fecha del Torneo Regional de Rugby del NEA 2025, se jugará íntegramente este sábado 9 de Agosto. El equipo formoseño de Aguará se medirá con Taraguy, en la capital correntina, y a raíz de la sanción que pesa sobre Taraguy, el partido se jugará en la cancha del Club San Patricio. La programación completa dada a conocer por la Unión de Rugby del Nordeste (CURNE), es la siguiente,

—

Fecha 11 del Regional

Sábado 9 de Agosto

Cancha de San Patricio- Corrientes

14: Taraguy de Corrientes- Aguará de Formosa

15: San Patricio de Corrientes- CURDA de Asunción (Paraguay)

—

Cancha de CURNE de Resistencia (Chaco)

16: CURNE- San José de Asunción (Paraguay)

—

Cancha del Club Aranduroga- Corrientes

16: Aranduroga- Regatas de Resistencia (Chaco)

—

Cancha de CAPRI de Posadas (Misiones)

16: CAPRI- Sixty de Resistencia

—