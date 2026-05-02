Aguará y Qompi definen al campeón  del Apertura de Rugby en Formosa

Este sábado a las 15:00, el estadio del Aguará Rugby y Hockey Club se vestirá de gala para la final del Torneo Apertura 2026 “Copa Formosa tu Ciudad”. El duelo entre el local y Qompi ha despertado una gran expectativa en la capital, cerrando un certamen clave organizado por la Unión de Rugby de Formosa (URF), con el auspicio de la Municipalidad de Formosa.

La acción comenzó el jueves con la disputa del tercer puesto, donde Caza y Pesca se impuso en un cierre electrizante ante la Fundación Aborigen por 17-15. Tras la final del sábado, se realizará la ceremonia de premiación, marcando el cierre de una etapa donde ambos finalistas ya miran al futuro: Aguará en la élite del Regional y Qompi en la zona de ascenso del NEA.

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FOTO 1: Presentación de la finalísima del Apertura, con la presencia del titular de la URF Luis Scribano, los capitanes de Aguara y Qompi, y dirigentes de la Unión.

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FOTO 2: Promoción de la gran final del Apertura de Rugby.

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