Aguará y Qompí protagonizarán una final de alto voltaje en el Apertura formoseño

El rugby local vivió una tarde de pura adrenalina con la definición de las semifinales del Torneo Apertura 2026. Tras imponerse en sus respectivos cruces, Aguará y Qompí se verán las caras en el partido decisivo por la gloria provincial.

Dominio y suspenso en las semifinales

En su búnker de la Avenida Néstor Kirchner, Aguará ratificó su favoritismo en una nueva edición del clásico doméstico. Con un juego sólido y contundente, el «Zorro» superó a Caza y Pesca por 38-5, dejando en claro sus aspiraciones al título.

Por el otro lado de la llave, la emoción se trasladó al Complejo de La Nueva Formosa. En un duelo de dientes apretados y marcador incierto hasta el final, Qompí logró quebrar la resistencia de Aborigen por 15-12, sellando un triunfo histórico basado en el amor propio y la disciplina defensiva.

Mucho más que un trofeo

La gran final no solo pondrá en juego la “Copa Formosa Tu Ciudad”. El equipo que logre coronarse obtendrá además la codiciada plaza provincial para disputar el próximo Torneo Regional, el máximo escalafón para los clubes del NEA.

Una fiesta del deporte

La jornada se destacó por el marco de público en ambas canchas y el impecable comportamiento de los protagonistas. Bajo el auspicio de la comuna capitalina y la organización de la URF, el rugby formoseño volvió a demostrar que la intensidad de la competencia es compatible con la lealtad y el respeto al adversario.

FOTO 1: Un pasaje del duelo entre Aguará y Caza y Pesca que se disputó ante un excelente marco de público.

FOTO 2: Para recordar los resultados de semifinales.