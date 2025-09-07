Este sábado 6 se organizó una jornada de ajedrez en el Centro Comunitario del barrio La Nueva Formosa (FOTO), donde participaron casi 55 jugadores, que comenzó a las 9 y se extendió hasta el mediodía, con dos categorías: menores de 14 años y mayores a esa edad, es decir, lo que se conoce como categoría libre.

Esta competencia en su etapa local se trata de la 1° edición de “Batallando en las 64 casillas”, actividad abierta a toda la comunidad coordinada por las Escuelas Comunitarias de Ajedrez y con el apoyo del Gobierno de Formosa.

En contacto con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), el profesor Franco Campuzano destacó que se inscribieron para ser parte del certamen “ajedrecistas desde los 5 años hasta adultos mayores”, esto es que, “todos sin importar la edad” estaban invitados, “entusiasmados, por conocer más de esta disciplina”.

Precisamente se busca con esto fomentarla, aunque esto no sería posible si no existe un grupo de profesores comprometidos en enseñar todo acerca de este juego. Lo mismo que sin el fuerte apoyo del Gobierno de Formosa, para lo cual “diferentes áreas colaboran con las herramientas y cómodos espacios”, puso en relieve.

Esto es lo que, sin dudas, permite lograr cada vez más participación en las competencias que se organizan, lo cual “es de vital importancia para nosotros, ya que de otra manera no sería posible”, dejó en claro.

En esta oportunidad, destacó que se inscribieron a este evento “tanto de La Nueva Formosa como de barrios aledaños, hasta de la Jurisdicción Cinco llegaron varios niños para jugar, lo mismo que de Lote 4, Venezuela, San Francisco, La Paz. Por lo que estamos muy contento por el recibimiento que se tuvo”.

En otro orden, Campuzano comentó que “el martes viajarán cuatro competidores de Formosa para Villa Carlos Paz para un torneo internacional. Es un abierto internacional con todas las categorías”.