Alejandro Sabaj en el Deporte en la Memoria

Un nuevo capítulo del programa El Deporte en la Memoria de emitirá este fin de semana por la señal del Canal 3. El invitado en esta oportunidad es el joven presidente del Club Domingo Sarmiento, el doctor Alejandro Sabaj.

El programa irá este domingo a las 16, El sábado salió al aire el sabado con una notable repercusión entre los televidentes.

La entrevista está a cargo del periodista deportivo Alfredo Domínguez, un profundo conocedor de la historia y el presente de la entidad tanineta.

Foto 1 Alejandro Sabaj y Alfredo Domínguez, en un pasaje del programa.

Foto 2 Promoción del programa El Deporte en la Memoria.