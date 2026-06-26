Alexis Elsener renovó con La Unión y va por más: “Formosa me hace sentir parte de algo muy lindo”

El proyecto de La Unión de Formosa sigue sumando señales de continuidad y una de las más importantes pasa por la renovación de Alexis Elsener, una pieza clave dentro del equipo que volverá a vestir la camiseta del conjunto formoseño en la próxima temporada de la Liga Nacional de Básquet. En diálogo con «Pelotas Para Todos» de FM Espacios 92.5, el jugador expresó su felicidad por seguir en la institución, valoró la seriedad de la dirigencia y destacó el fuerte vínculo que construyó con la provincia y con el club.

“Estoy muy contento de seguir”, remarcó Elsener al hablar sobre su continuidad, y dejó en claro que uno de los factores centrales para renovar fue la confianza que le genera el proyecto deportivo. En ese sentido, resaltó la intención del club de sostener una base y apostar a un trabajo serio, con objetivos claros y un plantel competitivo para volver a pelear arriba.

La renovación del experimentado jugador aparece como una noticia importante para un equipo que viene de un torneo en el que supo ilusionarse en grande. La Unión fue protagonista durante gran parte del campeonato y llegó a cerrar una fase regular histórica, alcanzando el primer lugar de la Liga Nacional. Sin embargo, el envión se frenó en los playoffs, donde no se pudo sostener ese nivel y terminó quedando en el camino ante Independiente de Oliva.

Una base para seguir creciendo y el deseo de volver a ser protagonista

Al hacer un balance de la última campaña, Elsener señaló justamente ese contraste entre una fase regular brillante y un cierre condicionado por distintos problemas físicos. Según explicó, las lesiones golpearon fuerte al plantel en el tramo decisivo y eso terminó afectando el rendimiento colectivo en una instancia donde cada detalle pesa. Aun así, dejó en claro que lo hecho durante gran parte del certamen demuestra el potencial que tiene la franquicia cuando logra sostener una idea, una base y una identidad.

En la charla también hubo espacio para hablar del lazo que el jugador mantiene con Formosa, una provincia en la que reside desde hace años y donde siente un fuerte arraigo. Elsener subrayó que ese vínculo fue otro de los elementos que influyeron en su decisión de seguir. No solo por la comodidad personal y familiar, sino también por la identificación que se generó entre el plantel y la gente.

Asimismo, reconoció especialmente la respuesta del público y manifestó que el equipo logró volver a conectar con los hinchas, algo que considera fundamental para el crecimiento del club.

Para el escolta, ese sentido de pertenencia que se recuperó en las tribunas y en el día a día es uno de los activos más importantes de La Unión de cara a lo que viene.

Pensando en lo que viene, Elsener se mostró esperanzado con que el club pueda mantener una base del plantel y seguir construyendo sobre lo bueno que dejó el año 2025/26. También tuvo palabras de reconocimiento para el entrenador Guillermo Narvarte, a quien recalcó por su profesionalismo y por el trabajo realizado al frente del equipo.

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