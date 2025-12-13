ALICIA VALDEZ EN EL PROGRAMA EL DEPORTE EN LA MEMORIA POR CANAL 3

Un nuevo capitulo del programa El Deporte en la Memoria se emitirá este sábado a las 19, por la señal del Canal 3 de Formosa. En esta ocasión la invitada es la profesora Alicia Valdez, presidenta del Club 8 de Diciembre. FOTO 1: Alicia Valdez y Alfredo Domínguez, en un pasaje del programa que podrá ser disfrutado este fin de semana.

Valdez, cuenta en primera persona la historia de la institución del Lote 15 Bis. También hace referencia a las diversas actividades deportiva, social, cultural, comunitario, e inclusivo, que se llevan adelante a favor de la comunidad ubicada en el sureste de la capital formoseña.

La entrevista esta a cargo del periodista deportivo Alfredo Domínguez. El programa saldrá al aire, este sábado a las 19, y el domingo a las 16.

FOTO 2: La promoción del programa que tiene a la profesora Alicia Valdez como invitada.