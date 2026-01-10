Polideportivo

ALVARENGA Y APONTE EN EL DEPORTE EN LA MEMORIA

Ene 10, 2026

 

Un nuevo capítulo del programa El Deporte en La Menoría se emitirá este domingo a las 16, por la señal del Canal 3 de Formosa. En esta ocasión los invitados son Ismael Alvarenga y Juan Carlos Aponte, integrantes de la delegación argentina que, en 1980, participó del Primer Panamericano de Fútbol de Salón, disputado en el Distrito Federal de México.

Alvarenga se desempeñó como directivo y Aponte fue titular en el equipo dirigido por el también formoseño Waldino Alfonso. La entrevista está a cargo del periodista deportivo Alfredo Domínguez, un testigo privilegiado de los años dorados del salonismo provincial y nacional.

FOTO: Juan Carlos Aponte, Ismael Alvarenga, y Alfredo Domínguez, en un pasaje del programa que se emitirá hoy domingo.

 

 

 

 

