Amplia agenda deportiva animará la 10° Fiesta del Río Mate y Tereré

Desde la Subsecretaría de Deportes, Cultura y Turismo de la Municipalidad dieron a conocer el cronograma de actividades deportivas que formarán parte de la 10° Edición de la Fiesta del Río, Mate y Tereré, las cuales se desarrollarán desde el viernes 6 hasta el domingo 8 inclusive, en diferentes sectores del ejido urbano y zonas cercanas al casco céntrico.

El director de Deportes de la Municipalidad, Guillermo Ovelar, detalló que el viernes comenzarán las propuestas deportivas con la apertura de los torneos de Fútbol Playa de Verano Infantil a las 19 horas, mientras que a las 20.30 se disputará la tradicional carrera 5K, cuyos cupos ya se encuentran completos, con más de 400 corredores inscriptos.

La competencia pedestre partirá desde el sector de Los Iglú por calle San Martín, continuará por la Avenida Ribereña hasta el acceso al Parque Arenas, regresará por la misma avenida hasta Belgrano, luego por Corrientes y finalizará nuevamente en Los Iglú.

“El sábado continuamos con Natación en Aguas Abiertas desde las 8 de la mañana en el Puerto de Formosa, actividad que todavía tiene inscripciones abiertas”, señaló Ovelar. Ese mismo día, a partir de las 9, se desarrollará el torneo Crossfit Time de Verano, con jornada completa, y a las 14.30 se realizará el 1° Torneo de Pesca Variada de Costa en el Parque Arenas.

Para el domingo, el funcionario anticipó la realización de la mini travesía “Uniendo Playas”, con cupos ya cerrados, que comenzará a las 9 desde el puerto local hacia Punta Arenas y Alberdi, para finalizar en Parque Arenas, sobre la costa formoseña.

La jornada dominical continuará con una exhibición de Calistenia a las 18 horas y culminará con una gran Master Class de Zumba en el escenario principal del evento, desde las 19.

Además, Ovelar adelantó que en el Parque Arenas se llevarán a cabo torneos relámpago de Hockey Beach, Beach Vóley y Fútbol Arena, a partir de las 15 horas del domingo, ampliando la oferta deportiva para todo el público.

Finalmente, se aclaró que las inscripciones para las actividades con cupo limitado se realizan únicamente por la mañana, de 8 a 12, en las oficinas de la Dirección de Deportes, ubicadas en la planta alta del Paseo de Compras, sobre San Martín al 1.000.