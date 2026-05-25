Fútbol

Antenor Gauna campeón invicto de la División “B” del femenino

Porreddeportiva

May 25, 2026

#AFA #LFF

El plantel femenino del Club Antenor Gauna se consagró campeón de la División “B” 2025 de la Liga Formoseña de Fútbol (LFF), coronándose de manera invicta tras superar por penales a Defensoras de Juan Domingo Perón, luego de igualar 1 a 1 en el tiempo reglamentario.

 

Vale recalcar que, ambos clubes lograron el ascenso y formarán parte la próxima temporada de la máxima categoría del fútbol femenino local, cuya competencia dará inicio a mediados de agosto.

 

La gran final se disputó en el estadio del Club Sol de América y contó con un importante acompañamiento de las familias y aficionados, que brindaron un marco destacado a la definición del certamen.

 

El presidente de la LFF, Ing. Jorge Jofré, hizo llegar sus felicitaciones a las protagonistas del encuentro, reconocimiento que también se extendió a dirigentes, cuerpos técnicos, árbitros y simpatizantes, quienes con su compromiso continúan jerarquizando el balompié de la capital provincial.

Por reddeportiva

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