Antenor Gauna campeón invicto de la División “B” del femenino

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El plantel femenino del Club Antenor Gauna se consagró campeón de la División “B” 2025 de la Liga Formoseña de Fútbol (LFF), coronándose de manera invicta tras superar por penales a Defensoras de Juan Domingo Perón, luego de igualar 1 a 1 en el tiempo reglamentario.

Vale recalcar que, ambos clubes lograron el ascenso y formarán parte la próxima temporada de la máxima categoría del fútbol femenino local, cuya competencia dará inicio a mediados de agosto.

La gran final se disputó en el estadio del Club Sol de América y contó con un importante acompañamiento de las familias y aficionados, que brindaron un marco destacado a la definición del certamen.

El presidente de la LFF, Ing. Jorge Jofré, hizo llegar sus felicitaciones a las protagonistas del encuentro, reconocimiento que también se extendió a dirigentes, cuerpos técnicos, árbitros y simpatizantes, quienes con su compromiso continúan jerarquizando el balompié de la capital provincial.