ANTONIO SCAGLIA ES EL INVITADO A EL DEPORTE EN LA MEMORIA POR CANAL 3

El presidente del Club República Argentina, Antonio Constantino Scaglia, es el invitado al programa El Deporte en la Memoria, que se emitirá este sábado a las 19 y el domingo a las 16:30, por la señal del Canal 3 de Formosa. En la oportunidad, Scaglia realiza una recorrida por la historia institucional y deportiva de una institución que ha nacido y logrado afianzarse en el denominando Circuito 5, en la capital formoseña. FOTO: Antonio Scaglia y Alfredo Domínguez, en el estudio principal del canal provincial.

La entrevista está a cargo del periodista deportivo, Alfredo Domínguez, un conocedor de la historia de los clubes deportivos de Formosa.