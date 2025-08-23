Polideportivo

ANTONIO SCAGLIA ES EL INVITADO A EL DEPORTE EN LA MEMORIA POR CANAL 3

Porreddeportiva

Ago 23, 2025

 

El presidente del Club República Argentina, Antonio Constantino Scaglia, es el invitado al programa El Deporte en la Memoria, que se emitirá este sábado a las 19 y el domingo a las 16:30, por la señal del Canal 3 de Formosa. En la oportunidad, Scaglia realiza una recorrida por la historia institucional y deportiva de una institución que ha nacido y logrado afianzarse en el denominando Circuito 5, en la capital formoseña. FOTO: Antonio Scaglia y Alfredo Domínguez, en el estudio principal del canal provincial.

La entrevista está a cargo del periodista deportivo, Alfredo Domínguez, un conocedor de la historia de los clubes deportivos de Formosa.

 

 

Por reddeportiva

Entrada relacionada

Polideportivo

RECUERDO PARA AQUELLA GESTA DE PATRIA DE 1976

Ago 26, 2025 reddeportiva
Polideportivo

La Selección de la Liga Formoseña de Fútbol visitó al Gobernador

Ago 25, 2025 reddeportiva
Polideportivo

EL DEPORTE ES UN DERECHO Y AHORA ESTÁ GARANTIZADO EN LA NUEVA CONSTITUCIÓN”, AFIRMÓ MARIO ROMAY

Ago 23, 2025 reddeportiva

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

You missed

Fútbol

FORMOSA DEBUTA EN LA COPA PAÍS FRENTE A EL DORADO DE MISIONES

27 de agosto de 2025 reddeportiva
Polideportivo

RECUERDO PARA AQUELLA GESTA DE PATRIA DE 1976

26 de agosto de 2025 reddeportiva
Federal

LO QUE DEJÓ LA FECHA 6 DE LA ZONA B DE LA REVÁLIDA

26 de agosto de 2025 reddeportiva
Básquetbol

LA UNIÓN DE FORMOSA SUMÓ  AL PIVOTE WINDI GRATEROL

26 de agosto de 2025 reddeportiva