ARBITRO CORDOBÉS PARA SAN MARTÍN- CIPOLLETTI

El Consejo Federal de la AFA confirmó que el árbitro cordobés Matías Ezequiel Billone Carpio será el encargado de dirigir la gran final de la Fase Campeonato del Torneo Federal A 2026 entre San Martín de Formosa y Cipolletti de Río Negro, en un duelo decisivo que definirá el ansiado ascenso a la Primera Nacional. El encuentro se disputará este domingo a partir de las 15, en el estadio Juan Pablo Francia de la ciudad de San Francisco, Córdoba.

La designación arbitral se completa con Carlos Javier Viglietti (Salto) y Joaquín Badano (Saladillo) como líneas, mientras que Lucas Esteban Rodríguez (Río Tercero) oficiará como cuarto árbitro.

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Detalles

Encuentro: San Martín de Formosa- Cipolletti de Río Negro

Definición: Final de la fase Campeonato del Torneo Federal A- Ascenso directo a la Primera Nacional

Estadio: Juan Pablo Francia- Ciudad de San Francisco (Córdoba)

Horario: Domingo a las 15

Apertura del estadio: Domingo a las 13 (Disposición del Comité de Seguridad)

Entrada General: 45 mil pesos

Paquete del Club San Martín: 150 mil pesos (entrada y traslado ida y vuelta a San Francisco). Venta en la sede del Club en el barrio San Francisco

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Conferencia de prensa: Los entrenadores y capitanes de ambos equipos participaran en la tarde del sábado de una conferencia de prensa. La organización de la misma estará a cargo del Consejo Federal de la AFA

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Cronograma del Viaje de San Martín:

Delegación oficial: Viaja el viernes por la tarde

Hinchada (15 colectivos): Parte el sábado a las 20, desde Formosa y estima arribar a San Francisco el domingo a las 11.

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FOTO: El cordobés Matías Ezequiel Billone Carpio, el árbitro designado para el duelo entre formoseños y rionegrinos. Dirigió a San Martín en el 2025 en oportunidad del empate 0-0 con Sarmiento de La Banda.

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