Federal

ARBITRO PAMPEANO PARA SOL DE MAYO- SAN MARTÍN

Oct 2, 2025

 

El Consejo Federal de la AFA confirmó este miércoles que el colegiado pampeano Cristian Rubiano fue designado para dirigir el partido entre Sol de Mayo de Viedma (Río Negro) y San Martín de Formosa. El juego es válido por la ida de la segunda etapa de la Reválida del Torneo Federal A, y se disputará el domingo 5 de octubre, desde las 15, en el estadio albiceleste.

San Martín fue tercero en la Zona B de la fase Campeonato y en Cuartos de Final cayó ante Ciudad de Bolívar (Buenos Aires). En tanto que los rionegrinos vienen de salvarse del descenso en la Reválida, al finalizar cuarto en su grupo.

La delegación formoseña se encuentra en Buenos Aires a la espera del viaje a la sede del partido en Viedma. El plantel se movilizó ligeramente en el Centro Recreativo 19 de Mayo de Ciudad Evita en el partido de La Matanza. FOTO: San Martín entrenó en una de las canchas del Centro Recreativo 19 de Mayo.

Detalles

Domingo 5 de Octubre

Sol de Mayo de Viedma- San Martín de Formosa

Horario: 15

Arbitro: Cristian Rubiano (Santa Rosa)

Líneas: Malvina Schiel (Santa Rosa) y Diego Alvarez (Trelew)

Cuarto árbitro: Diego Maximiliano Gatica (Neuquén)

Estadio: El Albiceleste del Club Sol de Mayo- Ciudad de Viedma (Río Negro).

Partido de vuelta: Domingo 12 de octubre en Formosa

En caso de empate, San Martín tiene ventaja deportiva

 

 

 

 

 

 

