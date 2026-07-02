Árbitros formoseños superaron las pruebas de AFA y quedaron habilitados para el fútbol federal

Los árbitros de la Liga Formoseña de Fútbol (LFF) aprobaron con éxito las exigentes pruebas físicas organizadas por la Dirección Nacional de Arbitraje de la AFA en el Polideportivo Jaime Zapata, de Resistencia (Chaco), y quedaron habilitados para actuar en los próximos torneos del Consejo Federal. La evaluación reunió a más de un centenar de jueces de Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones, quienes fueron observados por instructores nacionales y autoridades arbitrales.

En diálogo con «Pelotas Para Todos» de FM Espacios 92.5, el instructor arbitral de la LFF, Roberto Ríos, destacó el desempeño de la delegación provincial y remarcó que seis árbitros formoseños sortearon las evaluaciones físicas, permitiendo consolidar dos ternas que quedaron oficialmente habilitadas para dirigir competencias organizadas por el Consejo Federal.

Ríos explicó que los exámenes fueron supervisados por reconocidos instructores nacionales, entre ellos Marcelo Aumente, Juan Pablo Pompei, Pablo Dóvalo y Gustavo Lechner, quienes evaluaron el rendimiento físico de los colegiados de toda la región NEA. El formador resaltó que los representantes de Formosa respondieron de manera satisfactoria a cada una de las exigencias planteadas, reflejando el trabajo sostenido que viene desarrollando la Liga capitalina, presidida por el ingeniero Jorge Jofré, en la capacitación y profesionalización de la disciplina.

Otro de los anuncios destacados fue la incorporación de Luis Mendoza y Martín Andrés como nuevos árbitros nacionales. Luego de completar seis meses de capacitación y aprobar los exámenes físicos y teóricos, ambos recibirán oficialmente su certificación el próximo 6 de julio en el predio que la AFA posee en Ezeiza.

«Lo anterior representa un importante paso para el crecimiento del arbitraje formoseño y abre nuevas oportunidades para los jueces de la provincia en competencias de mayor nivel», agregó conforme.

Finalmente, el instructor sostuvo que el arbitraje no se construye únicamente con preparación física y conocimientos reglamentarios, sino también con valores. En ese sentido, afirmó que la ética, la moral, la honestidad y la vocación constituyen la base de la carrera de cualquier árbitro, ya que son las herramientas que permiten generar credibilidad y respeto ante dirigentes, futbolistas, cuerpos técnicos y el público. Además, aseguró que la formación integral continuará siendo uno de los principales objetivos de la LFF para seguir fortaleciendo el arbitraje provincial.

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