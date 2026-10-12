Argentinos Juniors realizará pruebas de jugadores en Formosa para categorías 2010 a 2020

El representante de Argentinos Juniors en Formosa y formador infantil, Simón Eidelman, anunció una nueva jornada de captación de talentos destinada a jóvenes futbolistas de las categorías 2010 a 2020. En diálogo con “Pelotas Para Todos” de FM Espacios 92.5, brindó detalles de las pruebas, explicó la metodología de trabajo del club y remarcó que la participación será totalmente gratuita.

Las evaluaciones se llevarán a cabo en el Club Atlético Defensores de Evita, los días viernes 16 y sábado 17 de octubre, con el objetivo de observar las condiciones de los jugadores formoseños y detectar talentos que puedan continuar su desarrollo futbolístico dentro de la estructura del conjunto de La Paternal.

Una búsqueda que prioriza la técnica y el talento

Eidelman recalcó que el trabajo de captación de Argentinos Juniors, conocido como el “Semillero del Mundo”, no se limita a observar cuántos goles convierte un jugador. La búsqueda apunta a identificar futbolistas con buena técnica individual, capacidad para controlar la pelota, lectura del juego y esas características propias del fútbol de potrero.

En ese sentido, destacó la importancia de brindar oportunidades a los chicos del interior del país, generando espacios para que puedan mostrar sus habilidades y aspirar a dar nuevos pasos en su formación deportiva.

Además, hizo hincapié en la necesidad de que las familias estén informadas sobre el funcionamiento de las pruebas y las condiciones de participación.

Pruebas gratuitas y crecimiento del fútbol femenino

Uno de los puntos centrales de la charla fue la advertencia sobre posibles intermediarios que podrían aprovecharse del interés de los jóvenes futbolistas. Eidelman fue contundente al señalar que las pruebas oficiales son completamente gratuitas, por lo que no se debe cobrar ningún importe por inscripción o entrada para participar.

Por otra parte, el formador se refirió al crecimiento del fútbol femenino en Formosa y al trabajo que lleva adelante para generar oportunidades para las jugadoras locales. Por ello, mencionó las gestiones para vincular futbolistas de la provincia con equipos profesionales de Buenos Aires y de otros puntos del país.

La jornada de captación representa una nueva oportunidad para que los jóvenes puedan mostrar sus condiciones ante un club reconocido por su trayectoria en la formación de futbolistas y su aporte histórico al fútbol argentino.

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