Argentinos Juniors reprogramó para noviembre la prueba de talentos en Formosa

La prueba gratuita de captación de jugadores, que estaba prevista inicialmente para octubre, fue postergada debido al mal estado del campo de juego tras las últimas lluvias. La nueva fecha será el 25 y 26 de noviembre en el Club Defensores de Evita del barrio San Antonio.Ver calendarios

La decisión busca preservar las instalaciones y garantizar mejores condiciones para el desarrollo de la actividad, que apunta a brindar una oportunidad a jóvenes futbolistas de la provincia. Así lo explicaron Marcelo Peñaloza, coordinador de Argentinos Juniors para el NOA, y el profesor Juan Domingo Galván, en diálogo con «Pelotas Para Todos» por FM Espacios 92.5.

Formación y desarrollo, más allá de la captación de jugadores

Desde la institución, reconocida como “El Semillero del Mundo”, destacaron que estas iniciativas no se limitan a la búsqueda de nuevos talentos, sino que también buscan transmitir conocimientos y herramientas de formación a los chicos y sus familias.

Peñaloza señaló que, al momento de observar a los futbolistas, se valoran especialmente la inteligencia de juego y la capacidad para tomar decisiones, más allá del rendimiento físico inmediato. Mientras tanto, continúan las actividades y charlas en distintos puntos del interior formoseño, con la coordinación del formador Simón Eidelmán.

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