ARRANCÓ “A TODA COSTA”: FORMOSA VUELVE A MIRAR AL RÍO
La novena edición de A Toda Costa comenzó este viernes en el Paseo Ferroviario y continuará durante este sábado 5 y domingo 6 con actividades deportivas, feria de emprendedores, propuestas culturales, paseos náuticos y música en vivo.
El intendente Jorge Jofré encabezó la apertura junto a funcionarios provinciales y municipales, entre ellos la secretaria de Acción Social, Paula Cattáneo.
“Invitamos a los vecinos a disfrutar en familia de la feria, las actividades deportivas y el festival nocturno”, expresó Jofré, quien destacó que el evento busca visibilizar a emprendedores, artesanos y comerciantes y potenciar el turismo local.
DEPORTE
Este sábado desde las 14 habrá Cross Time, mientras que durante los tres días se desarrolla el Torneo de Fútbol Infantil Arena “Copa A Toda Costa 2026”.
EL RÍO, PROTAGONISTA
El domingo se realizará el Concurso de Pesca Embarcada, desde las 8 hasta las 13, en el Puerto de la Ciudad. También habrá Remada Autoconvocada, paseos en lancha y, desde las 15.30, paseos gratuitos en piragua.
FERIA Y CULTURA
Desde las 18 funcionará la Feria de Artesanos y Emprendedores. También habrá visitas guiadas al Museo Ferroviario Municipal y al Museo del Mercado, de 16 a 21.
MÚSICA EN VIVO
El festival principal comenzará a las 19.30.
SÁBADO: Festivaleros, La Huella, Son del Río y Carafea.
DOMINGO: Lea Colman, Activando Cumbia y El Polaco, además de Andrea Olmedo Salamanca, Los Hermanos Ojedas y Carlitos Espínola.
Todas las actividades son libres y gratuitas.
FOTO: El intendente Jorge Jofré encabezó el acto de apertura de una nueva edición de a Toda Costa.