La novena edición de A Toda Costa comenzó este viernes en el Paseo Ferroviario y continuará durante este sábado 5 y domingo 6 con actividades deportivas, feria de emprendedores, propuestas culturales, paseos náuticos y música en vivo.

El intendente Jorge Jofré encabezó la apertura junto a funcionarios provinciales y municipales, entre ellos la secretaria de Acción Social, Paula Cattáneo.

“Invitamos a los vecinos a disfrutar en familia de la feria, las actividades deportivas y el festival nocturno”, expresó Jofré, quien destacó que el evento busca visibilizar a emprendedores, artesanos y comerciantes y potenciar el turismo local.

DEPORTE

Este sábado desde las 14 habrá Cross Time, mientras que durante los tres días se desarrolla el Torneo de Fútbol Infantil Arena “Copa A Toda Costa 2026”.

EL RÍO, PROTAGONISTA

El domingo se realizará el Concurso de Pesca Embarcada, desde las 8 hasta las 13, en el Puerto de la Ciudad. También habrá Remada Autoconvocada, paseos en lancha y, desde las 15.30, paseos gratuitos en piragua.

FERIA Y CULTURA

Desde las 18 funcionará la Feria de Artesanos y Emprendedores. También habrá visitas guiadas al Museo Ferroviario Municipal y al Museo del Mercado, de 16 a 21.

MÚSICA EN VIVO

El festival principal comenzará a las 19.30.

SÁBADO: Festivaleros, La Huella, Son del Río y Carafea.

DOMINGO: Lea Colman, Activando Cumbia y El Polaco, además de Andrea Olmedo Salamanca, Los Hermanos Ojedas y Carlitos Espínola.

Todas las actividades son libres y gratuitas.

FOTO: El intendente Jorge Jofré encabezó el acto de apertura de una nueva edición de a Toda Costa.

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