Arrancó la Colonia de Vacaciones Municipal: más de 120 niños disfrutan de actividades recreativas durante el receso invernal

Con una notoria presencia de niños y niñas, viene desarrollándose la Colonia de Vacaciones de invierno organizada por la Subsecretaria de Deporte, Cultura y Turismo de la Municipalidad en el complejo deportivo municipal “Los Iglús”, donde los pequeños disfrutan de lunes a viernes de todas las actividades recreativas diagramadas para el receso de julio.

Guillermo Ovelar, Director de Deportes del Municipio, informó que “esta semana arrancó la Colonia de Vacaciones con 120 inscriptos de entre 6 y 13 años de edad, quienes concurren de 8.30 a 12 al complejo “Los Iglús”, de lunes a viernes, con actividades deportivas y recreativas, tanto en el lugar como en otros espacios de esparcimiento”, destacó. Esto se complementa por la tarde con la Escuela de Iniciación Deportiva que va también de lunes a viernes de 17.30 a 20.30 también en el complejo”, detalló.

El funcionario agregó que “el programa de cada fin de semana se mantienen en pie, tal como los paseos en piragua por el río Paraguay, torneos de fútbol y clases de zumba”, dijo.

Turismo

Por su lado, también la Dirección de Turismo de la comuna diagramó una agenda con actividades pensadas para todas las edades, incluyendo visitas guiadas dentro y fuera de la ciudad.

Tenemos programados varios recorridos – sostuvo Cristina Salomón, Directora de Turismo de la comuna –, destacando visitas a Guaycoléc con los chicos de Barrera Cero de la Dirección de Discapacidad, otras a la Estación de Bomberos y a varios puntos de la ciudad para conocer más de nuestra identidad e historia”, dijo. “El 20 de julio tenemos programado el “Biciamigos”, que va a partir a las 15 desde Av. 25 de Mayo y Mitre, punto donde también pueden alquilarse las bicicletas urbanas y adquirir productos de emprendedores locales”, comentó.

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