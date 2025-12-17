Fútbol

ATFA FORMOSA ENTREGÓ DIPLOMAS A NUEVOS DT

Porreddeportiva

Dic 17, 2025

 

La Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino (ATFA) seccional Formosa, llevó a cabo en la noche del martes, el acto de entrega de diplomas de la carrera de director técnico nacional de fútbol a los flamantes egresados 2025, correspondientes a las licencias C-B, A, y PRO. La ceremonia se cumplió en el salón principal de la UPCN, sito en Belgrano 373.

El evento fue presidido por el titular de ATFA local, Guillermo Guzmán, quien dio la bienvenida a los egresados, familiares, e invitados especiales. También hizo uso de la palabra, el profesor Juan Antonio Romero.

La conducción de la colación estuvo a cargo del periodista Osvaldo Lezcano. Se vivieron momentos emotivos en el cierre de un nuevo ciclo de formación de la Escuela para Directores Técnicos Nº 119 “Pedro Raúl Ferreira”.

FOTO: El secretario general de ATFA-Formosa, Guillermo Guzmán, junto a nuevos egresados de la carrera de DT de fútbol.

 

 

Por reddeportiva

