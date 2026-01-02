Atractiva agenda de actividades propone la comuna para el fin de semana

La municipalidad local ofrece variadas actividades para este fin de semana con tardes de distensión, paseos y deportes en plazas, complejos deportivos y en la ribera de nuestra ciudad, como alternativas para un sano pasatiempo familiar.

Este sábado por la tarde, desde las 16, partirán los paseos en piragua por el Río Paraguay desde el puerto local, y a partir de las 18 tendrá lugar el convocante encuentro de Newcom en el predio del Complejo Los Iglús.

Esa misma tarde de sábado, el ritmo y diversión se adueñará a partir de las 19 en la Plaza San Martín con una nueva edición de Zumba en tu Ciudad, que ya cobró una buena cantidad de adeptos.

Finalmente, está a disposición de ciudadanos y visitantes la Oficina de Información Turística II, en Av. 25 de Mayo y Belgrano, donde pueden obtenerse datos, productos regionales a la venta y alquiler de bicicletas urbanas, de lunes a sábado, de 9 a 12 y de 17 a 20; domingos y feriados de 17 a 20.