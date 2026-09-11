ATRACTIVA PROGRAMACIÓN POR LA FECHA 15 DE LA B
La decimoquinta fecha del Torneo de Primera B 2026 que organiza la Liga Formoseña de Fútbol (LFF) se disputará entre este viernes y el sábado. A continuación, la programación completa.
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La programación – Fecha 15
Viernes 11 de Septiembre
Cancha del Club San Lorenzo
15: Atlético Rivadavia- Sol de Mayo
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Sábado 12 de Septiembre
Cancha del Club San Lorenzo
13:30: Platense- Katrina
15:30: Unión del Divino Niño- Estrada
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Cancha del Club Fontana
13:30: Independiente Fontana- El Fortín
15:30: Domingo Savio- Sportivo Patria
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Cancha de Villa Escolar
15:30: Deportivo Merlo- Juniors
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Cancha Auxiliar del Club Sol de América
13:30: Antenor Gauna- Garrido
15:30: República Argentina- Juventud
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Cancha del Club Sargento Rivarola
16: Sargento Rivarola- 6 de Enero
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Cancha del Club 8 de Diciembre
16: Fátima- 17 de Agosto
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FOTO: Formación de Katrina que compite con buen suceso en el fútbol del ascenso de la capital formoseña.