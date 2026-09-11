ATRACTIVA PROGRAMACIÓN POR LA FECHA 15 DE LA B

La decimoquinta fecha del Torneo de Primera B 2026 que organiza la Liga Formoseña de Fútbol (LFF) se disputará entre este viernes y el sábado. A continuación, la programación completa.

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La programación – Fecha 15

Viernes 11 de Septiembre

Cancha del Club San Lorenzo

15: Atlético Rivadavia- Sol de Mayo

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Sábado 12 de Septiembre

Cancha del Club San Lorenzo

13:30: Platense- Katrina

15:30: Unión del Divino Niño- Estrada

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Cancha del Club Fontana

13:30: Independiente Fontana- El Fortín

15:30: Domingo Savio- Sportivo Patria

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Cancha de Villa Escolar

15:30: Deportivo Merlo- Juniors

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Cancha Auxiliar del Club Sol de América

13:30: Antenor Gauna- Garrido

15:30: República Argentina- Juventud

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Cancha del Club Sargento Rivarola

16: Sargento Rivarola- 6 de Enero

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Cancha del Club 8 de Diciembre

16: Fátima- 17 de Agosto

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FOTO: Formación de Katrina que compite con buen suceso en el fútbol del ascenso de la capital formoseña.

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