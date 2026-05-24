ATRAYENTE AGENDA RECREATIVAS Y DEPORTIVAS OFRECE LA COMUNA

La Municipalidad de Formosa preparó una agenda amplia y diversa para este fin de semana, con actividades recreativas, culturales, deportivas y familiares que invitan a disfrutar la ciudad desde distintos el río, las plazas, los barrios, los espacios deportivos y los paseos públicos.

La propuesta municipal combina naturaleza, movimiento, encuentro comunitario, producción local y memoria colectiva, en el marco de un fin de semana atravesado por el clima celebratorio de la Semana de Mayo.

La programación se iniciará el viernes por la tarde, desde las 15.30, con los paseos en piragua por el río Paraguay, que partirán desde el puerto local con destino al riacho Formosa. Se trata de una alternativa que permite mirar la ciudad desde otro paisaje, recuperar el contacto con el río y poner en valor uno de los entornos naturales más representativos de la capital.

También el viernes, a partir de las 16, se desarrollará la feria artesanal, regional y gastronómica «Tarde con Amigos», en la plazoleta histórica ubicada en la intersección de la avenida 25 de Mayo y Belgrano. Allí, emprendedores, artesanos y productores locales ofrecerán sus propuestas en un espacio pensado para compartir en familia, recorrer los stands, acompañar el trabajo local y vivir la Semana de Mayo con identidad formoseña dará inicio el Mundialito Fútbol Arena «Formosa tu Ciudad», destinado a las categorías promocionales sub 8, sub 10 y sub 12.

La competencia contará con importantes premios y reunirá a niños, familias y equipos en una jornada orientada a promover el deporte, la participación y la recreación sana desde edades tempranas.

Durante la tarde del sábado, desde las 15.30, una nueva flota de piraguas partirá desde el puerto local hacia el Parque Arenas, sumando otra opción para quienes deseen disfrutar del río y de los paisajes naturales de la ciudad.

Más tarde, a las 18, se llevará adelante una nueva edición de «Zumba en tu Ciudad», en el Mástil Municipal, una actividad que ya forma parte de las propuestas abiertas de la comuna para estimular el movimiento, la vida saludable y el encuentro entre vecinos y vecinas en espacios públicos.

FOTO: Los niños disfrutará del placer de jugar al fútbol en la arena. La actividad forma parte de la oferta deportiva de la comuna para el fin de semana.