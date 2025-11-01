BANCO FORMOSA PRESENTÓ UN NUEVO BENEFICIO QUE PERMITE AHORRAR HASTA $75.000 POR MES: CÓMO FUNCIONA Y CUÁNTO HAY QUE GASTAR

El Banco Formosa presentó un nuevo beneficio con la billetera digital Onda que ofrece devoluciones directas en las compras de los usuarios y también incentivos para los comercios adheridos. La novedad es que Onda combina dos beneficios acumulables para consumidores y un reintegro específico para comercios.

Para los usuarios

30% de devolución en todas las compras pagadas con la billetera Onda en comercios que cobren con QR de Onda, con un tope de $50.000 por cuenta y por mes.

15% de devolución cuando se paga con Onda sobre QR de otras billeteras (gracias a la interoperabilidad), con un tope de $25.000 por cuenta y por mes.

Ambos reintegros son acumulables, por lo que un usuario puede recibir hasta $75.000 de devolución por mes si alcanza ambos topes.

Cómo y cuánto hay que gastar para llegar a $75.000

Las devoluciones se calculan como un porcentaje del gasto, por eso para alcanzar cada tope hay que llegar a ciertos montos de compra:

-Para obtener los $50.000 del reintegro del 30%, hay que gastar aproximadamente $166.000.

-Para alcanzar los $25.000 del reintegro del 15% (Onda interoperable), también aproximadamente $166.000 en pagos desde la app sobre QR de otras billeteras durante el mismo mes.

Así, un ejemplo claro: si un usuario gasta $166.000 en compras con Onda en comercios que cobren con QR de Onda, y además $166.000 pagando con Onda sobre otros QR, recibirá los $50.000 + $25.000 = $75.000 de devolución en total. En números redondos, eso implica un gasto mensual combinado de unos $333.000 para alcanzar ambos topes.

Beneficio para comercios

Los comercios adheridos también participan: reciben un 10% de reintegro sobre sus ventas realizadas con la billetera Onda, con un tope mensual de $100.000. En la práctica, eso significa que un comercio que registre ventas por $1.000.000 con Onda en un mes alcanzaría el tope de reintegro.

“En el Banco Formosa trabajamos para estar cerca de nuestras familias en cada momento del día a día. Con este beneficio de Onda buscamos ofrecer alternativas concretas que alivian el bolsillo e impulsan el consumo local: beneficios que se notan en la economía familiar y en los comercios de la provincia. Somos un aliado que acompaña con soluciones sencillas y accesibles”, afirmó el Gerente General del Banco Formosa, Daniel Padín.

Cómo acceder al beneficio

La promoción se activa usando la app Onda Siempre: descargar desde Google Play o App Store, registrarse con los datos personales y comenzar a pagar con el celular. Los reintegros se aplican por cuenta del usuario y están sujetos a los topes detallados.

La combinación de devolución para consumidores y reintegro para comercios convierte a la promoción de Onda en una herramienta doble: por un lado, ofrece un ahorro directo y explicable para las familias; por otro, potencia el consumo en comercios locales. Para quienes planifican sus pagos y concentran compras con la billetera, la promo propone una oportunidad concreta para recuperar parte del gasto mensual y mejorar el presupuesto del hogar.