Banco Formosa

Banco Formosa refuerza la digitalización con foco en seguridad

Porreddeportiva

Sep 29, 2025

 

Beneficio de hasta $20.000.-

 

La entidad promueve el uso del homebanking para que los clientes no hagan filas, recuperen el tiempo y accedan a extra en el bolsillo al usar la app. El beneficio ofrece hasta $20.000 para quienes descarguen, activen el Homebanking y realicen una operación; y $10.000 para quienes retomen el uso tras 90 días de inactividad.

 

¿Qué se puede hacer con el Homebanking?

La app en celular y la versión web en PC permiten, en pocos clics, las 24 horas:

– Consultar saldos y movimientos en tiempo real;

– Transferir;

– Pagar servicios, impuestos y tarjetas;

– Gestionar y ver inversiones (plazo fijo, FCI);

– Solicitar préstamos personales pre aprobados (con mejores condiciones que en sucursal);

– Recargar celular o transporte;

– Gestionar claves y ver comprobantes históricos;

– Contratar seguros personales y patrimoniales.

 

El elemento central de esta política es el Token de seguridad que deberá activar cada usuario, es decir, la generación de una clave adicional que confirma cada operación sensible y evita fraudes. “Nuestro objetivo es que la gente gane autonomía sin sacrificar seguridad: por eso combinamos incentivos económicos con atención personalizada en sucursales para quienes la necesiten”, explican desde la entidad. La estrategia busca afianzar la confianza frente a lo digital y la falta de conocimiento práctico para activar las herramientas.

 

Para facilitar el acceso, el banco publicó en su web una guía fácil para que los clientes puedan ingresar de manera segura y simple a su Homebanking: www.bancoformosa.com.ar. Los beneficios están destinados a clientes de Banco Formosa que cobran sus haberes en la institución. La idea es clara y práctica: si descargan y activan la app y realizan al menos una operación, reciben un bono único de $20.000. Si ya tienen Homebanking, pero no lo usaron en los últimos 90 días, con solo operar una vez acceden a $10.000. El dinero se acreditará en la cuenta del cliente como un bono por única vez en octubre (sujeto a verificación y acreditación posterior; condiciones completas en los términos y condiciones oficiales).

 

Banco Formosa recuerda dos puntos claves para la protección del usuario: no compartir nunca el nombre de usuario, clave ni PIN, y no atender solicitudes de esos datos por teléfono o mensajes privados. Los canales oficiales para información y trámites son la web institucional, las cuentas verificadas en redes sociales, el correo oficial y la atención presencial en sucursales.

 

Web oficial: https://www.bancoformosa.com.ar/

Teléfono: 0800-777-2262

Correo atencionalusurio@bancoformosa.com.ar

 

 

Por reddeportiva

Entrada relacionada

Banco Formosa

Banco Formosa impulsa su utilización $20.000 DE CRÉDITO PARA   QUIENES UTILICEN HOMEBANKING

Sep 18, 2025 reddeportiva
Banco Formosa

CAMPAÑA ANTI FRAUDE MÁS EXITOSA DE LA REGIÓN

Sep 16, 2025 reddeportiva
Banco Formosa

BANCO FORMOSA BRINDA UN NUEVO BENEFICIO DE HASTA $20.000 PARA QUIENES USEN HOMEBANKING

Sep 9, 2025 reddeportiva

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

You missed

Banco Formosa

Banco Formosa refuerza la digitalización con foco en seguridad

29 de septiembre de 2025 reddeportiva
Fútbol

El gobernador Insfrán inaugurará las obras del Club  Sportivo Social y Cultural Defensores del Rosario

29 de septiembre de 2025 reddeportiva
Rugby

GANO CAZA Y PESCA, PERDIÓ AGUARÁ

28 de septiembre de 2025 reddeportiva
Federal

SAN MARTÍN CAYÓ POR 4-1 ANTE CIUDAD DE BOLÍVAR

28 de septiembre de 2025 reddeportiva