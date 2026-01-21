Básquetbol: Definidos los cuatro clasificados a la Copa Islas Malvinas

Estos son los equipos mejor ubicados en la fase regular de La Liga Nacional de Básquetbol (LNB) tras 18 partidos.

La Copa Islas Malvinas ya tiene a sus cuatro protagonistas confirmados. Ferro Carril Oeste, La Unión de Formosa, Independiente de Oliva y Obras Basket serán los equipos que disputarán el certamen que reúne a los mejores cuatro de la primera mitad de la fase regular de La Liga Nacional.

La clasificación quedó sellada tras completarse las 18 fechas iniciales de la competencia, límite establecido para definir a los participantes del torneo.

En ese contexto, la derrota de Oberá Tenis Club ante Quimsa el pasado martes terminó de asegurar la clasificación de Oeste y La U. Por su parte, el equipo de Oliva selló su boleto tras el triunfo frente a San Martín, mientras que el último cupo se resolvió en la noche del jueves, a partir de la derrota de Regatas Corrientes, el otro equipo con chances, ante Olímpico en La Banda.

El evento se disputará íntegramente en una única sede y se desarrollará a lo largo de dos jornadas consecutivas, con fecha y escenario a confirmar.

Prensa AdC