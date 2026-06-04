Fútbol

BUEN COMIENZO DE LA FECHA 7 DEL TORNEO DE PRIMERA A

Porreddeportiva

Jun 3, 2026

 

 

En la tarde del martes se jugaron cinco cotejos validos por la séptima fecha del Torneo de Primera División A 2026, que organiza la Liga Formoseña de Fútbol. Se anotaron 13 goles, y se destacan las goleadas de Defensores de Evita y San Martín sobre San Lorenzo e Inter respectivamente. A continuación, los marcadores definitivos, y la programación de restantes juegos a cumplirse en la tarde del miércoles para de manera cerrar la jornada.

Resultados fecha 7

Martes 2 de Junio

Cancha del Club Fontana

Fontana 0- San José Obrero 1

Cancha del Club Defensores de Evita

Chacra 8 1 – Municipal de Laishí 0

Defensores de Evita 4- San Lorenzo 0

Cancha del Club San Martín

San Martín 5- Inter 1

Cancha del Club Sol de América

Sol de América 1- Libertad del barrio Eva Perón 0

Miércoles 3 de Junio

Cancha del Club 8 de Diciembre

13:30: Villa Jardín- Defensores de Herradura

Cancha del Club 8 de Diciembre

15:30: 8 de Diciembre- 1° de Mayo

Cancha del Club Defensores del Rosario

15:30: Defensores del Rosario- Estudiantes

Cancha de Misión Laishí

15:30: Estrellas de Laishí- Avellaneda

Cancha del Club Sargento Rivarola

15:30: Deportivo Tatané- San Agustín

FOTO: Un pasaje del duelo que, en la cancha auxiliar del Club Sol de América, sostuvieron el local y Libertad del barrio Eva Perón.

 

 

 

 

 

Por reddeportiva

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