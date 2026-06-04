BUEN COMIENZO DE LA FECHA 7 DEL TORNEO DE PRIMERA A

En la tarde del martes se jugaron cinco cotejos validos por la séptima fecha del Torneo de Primera División A 2026, que organiza la Liga Formoseña de Fútbol. Se anotaron 13 goles, y se destacan las goleadas de Defensores de Evita y San Martín sobre San Lorenzo e Inter respectivamente. A continuación, los marcadores definitivos, y la programación de restantes juegos a cumplirse en la tarde del miércoles para de manera cerrar la jornada.
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Resultados fecha 7
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Martes 2 de Junio
Cancha del Club Fontana
Fontana 0- San José Obrero 1
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Cancha del Club Defensores de Evita
Chacra 8 1 – Municipal de Laishí 0
Defensores de Evita 4- San Lorenzo 0
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Cancha del Club San Martín
San Martín 5- Inter 1
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Cancha del Club Sol de América
Sol de América 1- Libertad del barrio Eva Perón 0
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Miércoles 3 de Junio
Cancha del Club 8 de Diciembre
13:30: Villa Jardín- Defensores de Herradura
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Cancha del Club 8 de Diciembre
15:30: 8 de Diciembre- 1° de Mayo
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Cancha del Club Defensores del Rosario
15:30: Defensores del Rosario- Estudiantes
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Cancha de Misión Laishí
15:30: Estrellas de Laishí- Avellaneda
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Cancha del Club Sargento Rivarola
15:30: Deportivo Tatané- San Agustín
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FOTO: Un pasaje del duelo que, en la cancha auxiliar del Club Sol de América, sostuvieron el local y Libertad del barrio Eva Perón.