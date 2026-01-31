CAB: Regresan los Campeonatos Argentinos de Federaciones:  Mini e Infantiles, Formosa integra la Zona 2 del NEA

La Confederación Argentina de Básquet anuncia el regreso de los Campeonatos Argentinos de Federaciones, tras la última edición celebrada en 2023. De acuerdo al calendario deportivo confeccionado por el Departamento de Competencias, los certámenes de Mini (U11) e Infantiles (U13) comenzarán a partir de la última semana de junio, en ambas ramas y tanto en la modalidad 5×5 como 3×3. Formosa integra el Grupo 1 del NEA.

Con FEBAMBA, Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires como zonas únicas por tener más de 10 mil jugadores/as registrado oficialmente, el país estará dividido de la siguiente manera:

PRIMERA FASE

– Grupo 1: NOA – Jujuy, Salta, Santiago del Estero, Tucumán y Catamarca

– Grupo 2: NEA – Entre Rios, Corrientes, Chaco, Misiones y Formosa

– Grupo 3: Cuyo – Mendoza, San Juan, San Luis, La Pampa y La Rioja

– Grupo 4: Patagonia – Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego

– FEBAMBA

– Santa Fe

– Córdoba

– Buenos Aires

SEGUNDA FASE

– Zona 1: 1º NOA, 1º NEA, Córdoba y Buenos Aires

– Zona 2: 1º Cuyo, 1º Patagonia, FEBAMBA y Santa Fe

TERCERA FASE

– 1º Zona 1 vs 2º Zona 2

– 1º Zona 2 vs 2º Zona 1

– Final: Ganadores de ambas semifinales

Cabe destacar que las sedes de los Grupos 1, 2, 3 y 4, así como también de la Segunda Fase (2 cuadrangulares) y Tercera Fase (semifinales y final) serán por licitación con requisitos organizativos monitoreados por CAB. Los partidos deberán disputarse en estadios cerrados y el 100% de los torneos será transmitido por Básquet Pass.

CALENDARIO

MASCULINO – MINI U11

Primera Fase: 20 y 21/6

Segunda Fase: 4 y 5/7

Tercera Fase: 18 y 19/7

MASCULINO – INFANTILES U13

Primera Fase: 1 y 2/8

Segunda Fase: 15 y 16/8

Tercera Fase: 29 y 30/8

FEMENINO – MINI U11

Primera Fase: 27 y 28/6

Segunda Fase: 11 y 12/7

Tercera Fase: 25 y 26/7

FEMENINO – INFANTILES U13

Primera Fase: 8 y 9/8

Segunda Fase: 22 y 23/8

Tercera Fase: 5 y 6/9