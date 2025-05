CALAMIDADES DEPORTIVAS EN TIEMPOS LIBERTARIOS

Publicado por gustavojveigael10 mayo, 2025

El estado calamitoso del deporte nacional se profundiza cada día. El CeNARD se deteriora y varias de sus instalaciones quedaron abandonadas o fuera de servicio. El gobierno de Javier Milei desmontó varios programas deportivos de orden social, discapacidad y adultos mayores. La planta de personal se redujo un cincuenta por ciento. La que quedó reniega de sus bajos salarios y del servicio de internet que se corta casi siempre. Las becas a los atletas disminuyeron, se pagan con cierta demora y el presupuesto no solo se achicó, se ejecuta en cuentagotas. El área de capacitación se desprendió de una docena de empleados y quedaron solo dos. El Centro Recreativo de Ezeiza de 600 hectáreas podría pasar a la AABE (Agencia de Administración de Bienes del Estado) para su venta o concesión a privados. Los Juegos Evita yacen desfinanciados. Pero mientras tanto, la casta de dirigentes que controlan el ENARD, el Comité Olímpico Argentino (COA) y la propia Subsecretaria liderada por el ex menemista, ex kirchnerista y ahora libertario Daniel Scioli, regentea la pobreza y hace el trabajo sucio que le encarga el Poder Ejecutivo.

“En veinte años nunca vi una cosa así”, dice un representante gremial de ATE que recuerda un hecho que marca el cambio de época. El 5 de julio de 2024 Milei fue a despedir a la delegación de deportistas argentinos que viajaban a los Juegos Olímpicos de París. Para recibirlo en el CeNARD, la gestión de Scioli mandó a tapar el nombre Auditorio Presidente Perón con pintura blanca. En 2007, el lugar había sido declarado Monumento Histórico Nacional.

Hoy en el predio de Nuñez quedan unos 160 trabajadores – entre planta permanente y transitoria – de los 320 que había cuando el régimen libertario comenzó a desguazar el área deportiva del Estado. Gustavo Catalano es uno de los damnificados. Periodista y entrenador de juveniles en Racing, tenía 28 años de antiguedad y a febrero – en la víspera de su despido – cobraba un salario de 793.589,93 pesos en mano. Estaba por debajo de la línea de pobreza que a ese momento requería ingresos de 1.057.923 pesos para evitarlo. Ahora sin trabajo, cuenta: “Uno de los programas que se suprimieron se llamaba Escuelas Deportivas Nacionales donde llegó a haber 1.600 y lo redujeron a 300 pero bajo un nuevo nombre. Escuelas de Iniciación. Pero este año no funcionó más, lo bajaron”

Transitar por el CeNARD en estos días es desolador. El natatorio se mantuvo cerrado durante tres meses por filtraciones. La pista 6 de atletismo está semiabandonada. Los gimnasios carecen de mantenimiento adecuado. Pasa lo mismo con la cancha de hockey sobre césped sintético. El patinodromo es un terreno baldío. La palestra para andinismo que levanta sus veinte metros de altura dentro del predio, corre peligro de demolición por una obra vial del gobierno de la ciudad. El personal vive estresado por los procesos trimestrales de evaluación que hacen las autoridades para dar de baja o continuar con los contratos de los trabajadores precarizados. “Hay un clima hostil en el predio”, agrega el delegado.

En esta situación de destrucción de los bienes públicos, de refinamiento despiadado en la persecusión de trabajadores del Estado y de crueldad expuesta, el deporte también sufre la política de la motosierra. El presupuesto global de la Nación para el área se redujo de 65.800 millones de pesos en 2024 a 42.178 en 2025, o sea un 36% menos.

En el mientras tanto, el representante sindical cuenta que “a los despidos se suman las renuncias de gente que cobraba magros salarios. Unos 700 mil pesos en promedio por ocho horas de trabajo. La reducción continúa y el clima para trabajar es muy hostil. Hasta la calidad de la comida en el comedor es mala”.

La dirigencia deportiva que acompaña a Scioli sin una mueca de contrariedad, funciona en el primer piso del CeNARD. Ahí se instaló el ENARD, cuyo nuevo presidente desde el 30 de abril es Mario Moccia, un experimentado directivo que proviene del handball. En 2024 declaró que el presupuesto no era “el ideal” y ahora tendrá que hacer magia hasta 2029 cuando dejará el cargo. Cuando lo eligieron hace pocos días comentó: “Queremos lo mejor para el deporte, nos conocemos entre todos y quiero agradecer el apoyo y la confianza de los asambleístas. Entre el Comité Olímpico Argentino y la Secretaría de Deportes hemos conformado un verdadero equipo de trabajo”.

No es un dato alentador que el ente de composición mixta, tanto público como privado, creado en 2009 y donde se alternan en su conducción el COA y la Secretaría de Deporte, funcione como un equipo con Scioli y su gente, encabezada por el subsecretario Diógenes de Urquiza, un macrista de la primera hora alineado hoy con la Libertad Avanza. “El verdadero equipo” del que habla Moccia convalidó sin chistar la reducción colosal del presupuesto nacional destinado al deporte con relación a 2023/2024. Acaso porque de aquella quita le otorgaron al ENARD 11.700 millones.

Como dice Claudio Morresi, ex secretario de Deporte: “La maniobra engañosa del gobierno es la de ponerte en un bolsillo una pequeña parte de la plata que antes te sacó del otro”.

Moccia y las máximas autoridades del COA comparten la mesa chica del deporte argentino con Scioli, el funcionario que pidió la entrega del Premio Nobel de Economía para Milei por sus aportes a la teoría del desguace. El Topo que se propuso destruir al Estado desde adentro con el deporte incluido. Para peor, el área apenas ejecutó el 68 por ciento del presupuesto que prorrogó sin cambios el gobierno nacional de 2023 a 2024, y que a su vez bajó un 56 % en términos reales en 2025.

En el caso de los Juegos Evita, que tienen un capital simbólico muy fuerte de inclusión y deportividad, la reducción alcanza al 65% para este año. Los datos pertenecen al informe de Táctica, laboratorio del deporte argentino, un grupo de estudio independiente formado por especialistas.

Cuando era representante de una ignota disciplina, la motonaútica, practicada por multimillonarios y hedonistas en busca de adrenalina, Scioli recibía el apoyo de YPF, que le pagaba con publicidad oficial su berretín de regatista offshore. Tenía ese respaldo gracias a su relación cercana con el expresidente Carlos Menem.

La gran mayoría de los atletas del alto rendimiento hoy no disponen de esa posibilidad. Padecen la falta de inversión que el secretario de Estado tolera en silencio cómplice – tiene a su cargo también Turismo y Ambiente -, mientras cuida su silla en el elenco estable de camaleones que lidera junto a Patricia Bullrich. Son dos figuritas repetidas del staff permanente de la casta. Pasaron por todos los gobiernos.