Banco Formosa

CAMPAÑA ANTI FRAUDE MÁS EXITOSA DE LA REGIÓN

Porreddeportiva

Sep 16, 2025

 

 

Banco Formosa recibió un reconocimiento especial nacional e internacional a la

 

Otorgado en el Congreso Latinoamericano de Tecnología e Innovación

 

En el marco del Congreso Latinoamericano de Tecnología e Innovación (CLAB 2025) que se llevó a cabo del 10 al 12 de septiembre en la ciudad de Buenos Aires, Banco Formosa fue distinguido con un reconocimiento especial por la Campaña Anti Fraude más exitosa de la región.

El evento, organizado por la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN) y la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (ABAPPRA), reunió a más de 1000 participantes provenientes de distintos países de América Latina, quienes debatieron y proyectaron el futuro de la banca, la innovación y la tecnología en la región.

 

 

Recibieron el premio Daniel Higa (Vicepresidente del Banco Formosa), Brenda Sarmiento (Comunicación e Imagen Institucional), Belén Alfonso Allolio (Marketing y Promociones), Luis Echeverría (Seguridad en Canales Electrónicos).

Durante la ceremonia de premiación, se destacó la campaña «No caigas en la red», una iniciativa desarrollada por Banco Formosa y difundida en redes sociales entre enero y febrero de este año. El proyecto fue fruto del trabajo conjunto entre las áreas de Comunicación,

Marketing y Ciberseguridad de la entidad, y se centró en la concientización y prevención del fraude digital.

Con este reconocimiento, Banco Formosa reafirma su compromiso con la seguridad digital y la protección de los usuarios del sistema financiero, no solo de sus clientes, sino de toda la comunidad formoseña. La entidad continúa liderando acciones innovadoras en materia de prevención de ciberdelitos, consolidándose como referente en la región.

 

 

