Un nuevo capítulo del programa El Deporte en la Memoria se emitirá este sábado a las 19, y el domingo a las 16, por la señal del Canal 3 de Formosa. En esta oportunidad el ciclo hará un reconocimiento al plantel M60 del Club 2 de Abril, reciente campeón sudamericano de fútbol de veteranos que se disputó en la ciudad de Salta-

Nelson Espínola y Largio Bravo, futbolistas del campeón, revivirán en primera persona la historia del Club que nació hace 40 años en el corazón del populoso barrio 2 de Abril en la capital formoseña. También revivirán la experiencia de la participación en el torneo sudcontinental realizado en la tierra de don Miguel de Güemes.

La entrevista estará a cargo del periodista deportivo Alfredo Domínguez, testigo presencial de la creación de la Asociación Formoseña de Fútbol de Veteranos en 1983, y conocedor de la vida institucional del Club 2 de Abril, amén de haber cubierto gran parte de las carreras de Espínola vistiendo los colores de Textil Formosa y Patria, y Bravo defendiendo la portería del Club Sarmiento.

FOTO: Largio Bravo y Nelson Espínola junto al periodista deportivo Alfredo Domínguez en un pasaje del programa a emitirse este fin de semana por la señal del canal provincial.

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