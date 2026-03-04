CAMPEONES Y POSICIONES FINALES DEL TRIATLON INTERNACIONAL EN FORMOSA

Con un cierre de lujo pasó por Formosa lo mejor del triatlón continental, ratificando que la ciudad es una inmejorable plaza para cobijar a competencias atléticas de alto nivel. El triatlón de alto rendimiento se cumplió en el marco de la Americas Triathlon Cup y South American Triathlon Championships Formosa 2026. La prueba de natación se cumplió en aguas del río Paraguay, en tanto que las pedestrismo y ciclismo se realizaron en el circuito de la avenida ribereña. La importante cita deportiva contó con el apoyo del gobierno de Formosa. A continuación, las posiciones en las diferentes categorías. FOTO: El ecuatoriano Thomas Francisco Chica subió a lo más alto del podio en la categoría Juniors.

—

Elite

En la categoría Elite masculina, el brasileño Antonio Bravo se consagró campeón sudamericano. El podio se completó con su compatriota Kauê Willy, en segundo lugar, y el chileno Mateo Mendoza, en la tercera posición.

En la prueba femenina, la colombiana Carolina Velásquez se quedó con el título sudamericano. La brasileña Giovanna Lacerda fue segunda, mientras que la chilena Bárbara Riveros completó el podio en el tercer lugar.

—

U23

En la categoría U23 masculina, el chileno Daniel Ubilla obtuvo la medalla de oro. El brasileño Vinicius Avi Santana fue segundo y el también chileno Ignacio Flores finalizó tercero.

En U23 femenina, la victoria fue para la chilena Rafaela Capo. La ecuatoriana María Bonilla se ubicó en el segundo puesto y la brasileña Julia Visgueiro cerró el podio con el bronce.

—

Junior

Ecuador dominó la prueba Junior masculina con podio completo. Thomas Francisco Chica se llevó el oro, seguido por su compatriota Nicolás Alejandro Calvopiña con la plata. El bronce fue para Matías Tuesta, completando el 1-2-3 para Ecuador.

En la división femenina, Brasil hizo el 1-2 con Gabriele Reis (oro) y María Luiza Simão de Oliveira (plata), mientras que la argentina Federica Carletto obtuvo la medalla de bronce.

—

Youth

En Youth masculina, el chileno Sergio Maza se quedó con la victoria. El brasileño Alejandro Juanuk fue segundo y el uruguayo Elías Medina finalizó tercero.

En la rama femenina, la brasileña Antonelli Kirchner ganó la prueba, mientras que las argentinas Emma Scliar y Federica Carletto ocuparon el segundo y tercer lugar respectivamente.

—

Relevos Mixtos

La competencia concluyó con la prueba de relevos mixtos por equipos, donde Chile se quedó con la medalla de oro, asegurando además la primera posición en el medallero general. Brasil fue segundo y Argentina completó el podio en el tercer lugar.

Con estos resultados se cerraron dos jornadas completas de competencia de alto rendimiento en Formosa, consolidando una nueva edición del Campeonato Sudamericano en el calendario continental. Felicitaciones a los ganadores y a todos los triatletas que formaron parte de la Americas Triathlon Cup and South Americas Triathlon Championships Formosa 2026.