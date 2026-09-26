Canal 3 de Formosa rinde homenaje a  Rubén Galván, leyenda del fútbol argentino

La señal televisiva de Canal 3 de Formosa presentará este fin de semana una emisión muy especial de su reconocido programa «El Deporte en la Memoria». En esta oportunidad, el ciclo estará dedicado por completo a recordar y homenajear la figura de Rubén Galván, uno de los máximos orgullos deportivos de la provincia. La emisión saldrá en pantalla este sábado a las 19, con repetición el domingo a las 16.

Galván, nacido en suelo formoseño, dejó una huella imborrable en el fútbol grande de nuestro país. Fue una de las piezas clave del glorioso Independiente de Avellaneda de la década de 1970, equipo con el que conquistó múltiples Copas Libertadores y del Mundo. Además, formó parte del plantel de la Selección Argentina que se coronó campeona del mundo en 1978, alcanzando la gloria máxima a nivel internacional.

Para reconstruir la historia y el legado del genial mediocampista, el prestigioso periodista deportivo Alfredo Domínguez, un profundo estudioso de la historia del fútbol local, conducirá un encuentro de charla y recuerdos. Los invitados especiales para esta emisión son Carlos Parra y Jorge Chávez

, presidente y secretario respectivamente de la Peña del Club Independiente en la ciudad de Formosa.

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Una cita imperdible para los amantes del deporte y para toda la comunidad formoseña que desee reencontrarse con una de las leyendas más grandes de su rica historia futbolística. Un nuevo acierto de la emisora de la avenida 9 de Julio y Junín, en la tarea de aportes contenidos positivos a favor de la difusión del deporte y sus actores en Formosa.

FOTO: Jorge Chávez y Carlos Parra junto al periodista deportivo Alfredo Dominguez en el estudio principal del canal provincial.

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